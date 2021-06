Götz

Die Aussichten waren grandios, schon bevor ich überhaupt losgefahren war: „Die Fernsicht ist wirklich klasse. Wenn der Himmel ganz klar ist, kann man bis weit nach Berlin hinein schauen. Man kann bei bester Sicht sogar den Fernsehturm sehen, ich selber bin schon in diesen Genuss gekommen“, hatte Frau Berger geschwärmt. Nun geht es die Stufen des Aussichtsturmes auf den Götzer Bergen aufwärts, hoch zu den Wolken und dem Horizont. Franziska Berger von der Tourismus-Verwaltung der Gemeinde Groß Kreutz/Havel (Potsdam-Mittelmark) hat nicht übertrieben: Hier ist eine Menge Land in Sicht – Showtime für Wälder, Wiesen und Seen.

Die Silhouette Berlins zeichnet sich ab tief im Osten, die Windräder auf der Nauener Platte und der Speicher in Ketzin schimmern in der grünen Oase, die von der Havel durchstromert wird. Die Augen aber sind größer als der Magen, dort stellt sich nämlich ein flaues Gefühl ein, je höher hinaus es geht: Höhenangst, die mit zunehmendem Alter größer wird. Ich treffe eine Bauchentscheidung und gehe nicht ganz nach oben, sondern wieder runter. Irgendwann werde ich mir berichten lassen müssen, wie es oben so ist. „Wahnsinn, man kann die Ostsee sehen!“ Schon klar.

Im Fall des Götzer Aussichtsturmes könnten Höhenängstler auch einen virtuellen Rundgang machen auf der Homepage der Gemeinde Groß Kreutz – aber eigentlich ist das nicht der Sinn der Sache.

109-Meter-Berg – eine Herausforderung

Aber wir wollen nicht mit dem Fahrradlenker ins Haus fallen: Der Zug stoppt am Vormittag in Götz am Landbahnhof, dem Start und Endpunkt der 43 Kilometer langen MAZ-Landpartie. In der Ferne wuchten sich die Götzer Berge aus der Havelniederung: Am Fuße der immergrünen Erhebung stehen Akazien, in denen Bienen summen, als hätte man tausend Türöffner angestellt. Ein paar Meter weiter brummen meine Oberschenkel: Der Weg auf den 109-Meter-Berg ist für brandenburgische Verhältnisse eine Herausforderung. Das mittelmärkische Matterhorn zwingt mich aus dem Sattel. Wenn man es ein bisschen theatralisch mag, könnte man den Rocky-Soundtrack einlegen und einen Härtetest absolvieren, aber man muss sich ja nicht beeilen. Kiefern und Moos schimmern in allen Braun-Grün-Varianten, es riecht nach Wildnis, Wald und Harz. Die Sonne lacht belustigt durch schwankende Baumkronen und ich schwanke den Berg hoch über den Plattenweg, einen alten, grauen Paarhufer.

Hier bin schon vor knapp 30 Jahren entlang geradelt. Damals habe ich mit Ach und Krach eine winzige, lichte Stelle im Dach des Waldes gefunden, klein wie ein Schlüsselloch, durch das sich ein Fetzen der phantastischen Havellandschaft erspähen ließ. Jetzt gibt es einen Aussichtsturm, einen kühnen, spitzwinkligen Riesen, der auf dem Gipfel vor mir thront – aber man kommt nur noch mit Ach und Krach hoch. Manchmal sieht man an einer Radtour, wie die Zeit vergeht. Nichts ist, wie es früher war, aber unten an den Deetzer Erdelöchern, nur ein paar Meter weiter, ist die Uhr irgendwann stehengeblieben.

Verwunschene Welt an den Deetzer Erdelöchern

Ein Kontrastprogramm, als wäre man in einem Filmstudio von der Bergkulisse in den Urwaldstreifen gesprungen. Die früheren Tongruben sind zu einer verwunschenen Welt mutiert, eine Mischung aus Mini-Spreewald und Tropical Islands, nur ohne Touristenschwärme. Der Torso aus Schilf, vermodernden Bäumen, Sumpf, Stichkanälen und Bächen verschluckt seine Besucher wie eine riesige Schlingpflanze. Auf den Wasserflächen spiegeln sich Wolken und Himmel und weil überall Pappelflaum den Boden bedeckt, sieht es aus, als habe es geschneit. Die Deetzer Tongruben sind eine Art Erdloch deluxe unter den vielen Restlöchern der Region, das kann man ohne jede Übertreibung sagen – auch weil sie als Bonus- und Kontrastprogramm eine Verbindung zur Havel haben.

Ich biege links ab im Labyrinth und plötzlich weitet sich der Urwald, als habe jemand die Jalousien aufgerissen: Der märkische Amazonas übernimmt die Bildregie. Ein Reiher landet elegant, Schwäne ziehen ihre Bahn, aber man würde sich auch nicht wundern, wenn ein Tropenvogel, ein Bananenboot oder einer aus dem Dschungelcamp um die Ecke kämen. Und viele Yachten ankern hier, weil es wirklich sehr schön ist. Die Wellen säuseln an der Uferböschung wie eine Wellness-CD. Ich springe noch mal ins Wasser und löse mich dann mühevoll von dem magischen, kühlen Ort: Es ist, als würde man eine Grapefruit aus ihrer Schale schälen.

Ab auf den Havelradweg

Der Havelradweg schwingt sich wenig später durch das Landschaftsschutzgebiet Brandenburger Osthavelniederung, die Hitze flirrt und flimmert. Brandenburg hat auf Sommerzeit umgestellt, „PM“ toastet in der Mittagswärme. Auf den Deichrändern, auf dem die Radtrasse verläuft, hat man das Gras gemäht. Es riecht nach Heu, als würde man durch eine Aroma-Box fahren – „Heuschober intensiv“. Überhaupt hat man sich Einiges einfallen lassen für die Radler: Ein Rehkitz tippelt über die Wiesen, es gibt ein Konzert von Fröschen und ein Hahn kräht, als wolle er den Tag am liebsten noch mal wecken. Ein Sommertagstraum, wie gemacht für einen Ausritt ans Wasser. Die Radtrasse ist auch gut bevölkert, viele haben es sich am Ufer der Havel gemütlich gemacht, ein kühles Bad nur eine Zehenspitze entfernt. Brandenburg entfaltet sein Bouquet, das Land ist ein großer Badelatschen.

Der Emster-Kanal. Quelle: Lars Sittig

Am Emster-Kanal bin ich plötzlich allein mit der Idylle. Die Radstraße ist perfekt, sie wirkt fabrikneu und die Rastplätze, als habe man sie gerade aus dem Baumarkt geholt – aber irgendwie laufen die Radströme vorbei und das Gebiet zwischen der Bundesstraße 5 und der Autobahn ein bisschen unter dem Radar. Der Kanal ist längst mehr Biotop als künstlicher Verkehrsweg: Das Wasser steht grün-braun und bedächtig, stillgelegt im wahrsten Sinne des Wortes. Schilf und Seerosen, auf denen Tropfen funkeln wie Smaragde statt Schleppkähnen. Nur ein paar Kanus gleiten durch die Idylle und ich am schwarzen Kanal dem Vogelparadies am Strengsee entgegen. Erst einmal aber quäle ich mich, um eine Alternative zum Radweg an der Landstraße zu testen, hinter Prützke offroad durch die weite Landschaft, die von Heuballen und Kuherden bevölkert wird.

Das Rad holpert über Sand- und Wiesenwege, langsam wechselt der Aggregatzustand: Der Tag ist inzwischen hitzig wie ein Play-off-Spiel und ich habe die Mineralwasserflasche zu Hause vergessen. Es ist ein bisschen, wie bei vollem Getränkeschrank zu verdursten, weil es ringsherum sehr viel Wasser gibt: Kanäle, Tümpel, Seen und zum Überblick viele Vogelbeobachtungstürme im Naturschutzgebiet Rietzer See, einem Vogelreservat von europäischem Rang. Der ornithologische Außenposten des Naturschutzbundes (NABU) am Strengsee hat etwas von einer Almhütte mit Tischen und Stühlen. Es gibt sogar Ferngläser, obwohl man auch ohne Sehhilfe viel sieht: Hunderte Schwäne wassern im XXL-Vogelpark – ein schönes Stück heile Welt, dass die Naturschutzbehörde unter ihre Fittiche genommen hat.

Binnensalzwiesen als uralter Gruß der Erdgeschichte

Auch die Binnensalzwiesen, die den Strengsee umgeben, sind unter den Rettungsschirm geschlüpft. Der Infopunkt ist ein schönes Beispiel, was Hintergrundwissen ausmachen kann: Aus einer schönen Wiese mit einem vertrockneten, einsamen Baum, der aussieht wie ein Wüstengehölz, wird plötzlich eine Rarität. „An Salzstellen tritt Wasser zu Tage“, heißt es auf der Infotafel, „das in hunderten Metern Tiefe vor allem aus den rund 255 Millionen Jahren alten Ablagerungen des Zechsteinmeeres Salze gelöst hat. Ein uralter Gruß der Erdgeschichte also, als es noch den Superkontinent Pangäa gab: Die Chloride sorgen für ein winziges, salzhaltiges Binnenbiotop und den Nährboden für Exoten wie den Strand-Dreizack, der eigentlich an der Küste heimisch ist. Wenn man irgendwann auch Infotafeln im Internet bewerten kann, wird das Salzwiesen-Erklär-Schild ein Top-Ranking erzielen. Zahlreiche interessante Fakten, auch über den Emster-Kanal, Toplage mit Bank – macht fünf Sterne und natürlich ein Selfie mit dem wortgewandten Star.

Ich erreiche Götz, röstfein, ausgedörrt wie eine Kaffeebohne und ähnlich gefärbt und ergattere zwei Flaschen Wasser. Die ersten Schlucke sind, als würde man Tropfen in eine heiße Blechtonne schnicken. Pfff-pfff. Im Zug fällt mir ein, dass ich eigentlich nach meinem Geburtstagsbaum in Trechwitz hatte schauen wollen, es gibt ein Baumhoroskop-Serie in den Gemeinden Groß Kreutz und Lehnin. Das hatte ich vergessen, weil ich ja auf der Suche nach Getränken im wahrsten Sinne des Wortes am Ende Richtung Bahnhof gezischt bin. Schade. Mein Baum ist ein Ahorn, steht auf der Homepage der Gemeinde Groß Kreutz. Ich bin also ein Ahornmensch – eine Charakterisierung aber trifft nicht ganz zu: Ich soll ein gutes Gedächtnis haben. Das kommt nicht so ganz hin, fürchte ich.

Die Route im Schnellcheck:

Start- und Zielpunkt: Die Rundtour beginnt am Bahnhof in Götz und endet auch dort. Die Die Station ist mit dem Regionalexpress 1 sehr gut erreichbar. Die Fahrt von Potsdam Hauptbahnhof dauert lediglich 21 Minuten.

Anbindung an das Radverkehrsnetz: Der Havel-Radweg, führt in östlicher und westlicher Richtung weiter Richtung Potsdam und Brandenburg an der Havel. Es gibt außerdem Anschluss an ein regionales Knotenpunkt-Wegsystem.

Der Schwierigkeitsgrad: Es gibt auf dem Tourabschnitt durch die Götzer Berge einen ordentlichen Anstieg und eine Abfahrt, aber sonst keine nennenswerten Erhebungen auf der Landpartie. Wenn man sich etwas mehr Zeit nimmt, ist die Tour auch für ältere Menschen geeignet. Ob Kinder das Pensum bewältigen können, sollte man individuell entscheiden.

Länge: 43 Kilometer (Fahrtzeit drei bis vier Stunden). Bahnhof Götz – Aussichtsturm Götzer Berge – Erdelöcher Deetz – Götzer Berge - Gollwitz – Rietz – Prützke – Netzen – Vogelbeobachtungsturm Strengsee – Trechwitz – Schenkenberg – Bahnhof Götz.

Hier geht es zu den detaillierten Karten: Teil 1 und Teil 2 – vom Zielpunkt von Teil eins geht es am Emster-Kanal entlang nach Süden, wo der zweite Teil der Tour beginnt. Die Tour bei Komoot gibt es hier.

Teil 1 der Landpartie. Quelle: Google Maps

Teil 2 der Landpartie. Quelle: Google Maps

Die Strecke: Die MAZ-Landpartie führt vom Bahnhof Götz durch das Dorf, dann auf Platten- und Waldwegen zum Aussichtsturm durch die Götzer Berge und zur gleichnamigen Gemeinde. Von dort geht auf dem asphaltierten Havelradweg zu den Erdelöchern. Anschließend folgt bis Gollwitz ein Abschnitt auf dem Havelradweg (straßenbegleitender Radweg und separate, asphaltierte Radtrasse). Nach einem kurzen Stück auf einem Radweg neben der B 1 führt der ebenfalls exzellent asphaltierten Abschnitt des Zauche-Radweges am Emster-Kanal nach Rietz. Zwischen Rietz und Prützke geht es über eine Landstraße, dann folgen bis Netzen ein straßenbegleitender Radweg, bis zum Vogelbeobachtungsturm ein Plattenweg und anschließend ein Stück Feldweg. Nach Trechwitz geht es auf einem kurzen Landstraßenabschnitt, dann auf einem straßenbegleitenden Radweg über Schenkenberg zurück zum Bahnhof in Götz.

Sehenswürdigkeiten: Ein Vogelparadies, ein 250 Millionen Jahre alter Gruß aus dem Erdinneren, eine wild verwucherte Wasserwelt und der Aussichtsturm auf den Götzer Bergen: Die Landpartie, die über weite Strecken durch die Gemeinden Groß Kreutz und Kloster Lehnin führt ist reich an Höhepunkten und Naturschönheiten auf engem Raum. Oft erzählen die Orte auch eine spannende Geschichte. Der Emster-Kanal beispielsweise wurde von 1866 bis 1872 angelegt, weil eine Genossenschaft von Ziegeleibesitzern den Bau einer schiffbaren Wasserstraße zwischen dem Klostersee und der Hauptwasserstraße Havel initiierte. Das Naturschutzgebiet „Rietzer See“ hat große Bedeutung als Brut- und Rastgebiet für zahlreiche seltene und geschützte Vogelarten. Die Ornithologen konnten seit 1960 mehr als 170 Vogelarten nachweisen, davon mehr als 100 als Brutvögel, heißt es beim Naturschutzbund (NABU). Es gibt beispielsweise Kormorane und Seeadler. Kraniche, Graugänse und nordische Gänse lassen sich zu den Zugzeiten am besten vom Vogelbeobachtungsturm am „Strengsee“ nördlich der Ortschaft Netzen beobachten.

Das Naturschutzgebiet Rietzer See ist aber auch eine brandenburgische botanische Rarität: Hier befinden sich die größten Vorkommen von Salzpflanzen (Halophyten). Auf den Salzwiesen blühen jährlich hunderttausende Strandastern und auf den NABU-Wiesen mehr als 1000 Knabenkräuter und tausende Färberscharten“, heißt es beim Naturschutzbund.

Der Aussichtsturm auf den Götzer Bergen, eine kühne Konstruktion aus Holz und Stahl ist nicht nur ein markantes Bauwerk und ein optischer Fixpunkt der Tour, von seiner Plattform hat man eine der spektakulärsten Fernsichten in der Region. Am Fuße der Bergkette dokumentiert die Havel eindrucksvoll, warum man sie auch den „märkischen Amazonas“ nennt. Die Deetzer Erdelöcher direkt neben dem Strom, die durch den Abbau von Ton für die örtlichen Ziegeleien entstanden, sind ebenfalls ein beeindruckendes Biotop und ein Refugium für viele Tiere.

Weitere Sehenswürdigkeiten: Ein Rastplatz mit Infotafeln erinnert an die optische Telegraphenstation Nr. 6, die in Schenkenberg existierte. Viele schöne Dorfkirchen liegen auf der Tour, wie beispielsweise in Trechwitz, dort soll die älteste Glocke (gegossen 1180) des Landes Brandenburg erklingen. Auch Teile des Baumhoroskopkreises in den Gemeinden Groß Kreutz und Lehnin befinden sich auf der Route der Landpartie – mehr Infos gibt es auf der Homepage der Gemeinde Groß Kreutz. Wie immer inklusive sind die vielen kleinen Entdeckungen am Wegesrand.

Einkehrmöglichkeiten: An den Deetzer Erdelöchern lädt direkt am Radweg das Havelstübchen ein, mit der Möglichkeit, draußen zu sitzen. Auf der täglich wechselnden Speisekarte stehen beispielsweise Fischgerichte, Pasta, Suppen, Gerichte der deutschen Küche, Eis und Kuchen. In Grebs gibt es die Landbäckerei Kirstein. Unterwegs laden aber wie immer auch viele schöne Orte und Rastplätze zum picknicken ein.

Bademöglichkeiten: An der Havel und den Deetzer Erdelöchern gleich nebenan kann man ins Wasser springen, um sich abzukühlen.

MAZ-Tipp: Die Landpartie im (noch mal) Frühjahr oder Herbst unternehmen, wenn die Zugvögel am Strengsee rasten.

Von Lars Sittig