Potsdam

Am Ende war es in Potsdam-Mittelmark denkbar knapp. Wie so oft bei Landratswahlen in Brandenburg in den vergangenen Jahren. Seit 2010 werden Landräte direkt vom Volk gewählt – aber oft geht die Wahl schief. Weil zu wenige Bürger zur Wahl gehen.

In Potsdam-Mittelmark war am vergangenen Sonntag aber nicht der Ausgang der Stichwahl knapp. Die gewann Marko Köhler (SPD) mit fast doppelt so viel Stimmen wie sein Konkurrent von der CDU.

Die Frage war vielmehr, ob der Sieger auch das vorgeschriebene Quorum erreicht. Mindestens 15 Prozent aller Wahlberechtigten, so das Kommunalwahlgesetz, müssen für den Gewinner stimmen. Köhler lag bei 182 000 wahlberechtigten Bürgern mit gerade einmal 2000 Stimmen über dem Quorum und wurde somit direkt gewählt.

In Oberhavel fehlten 4000 Stimmen

Das gelang in Oberhavel kürzlich nicht. Die Direktwahl des Landrats scheiterte am Quorum. Der klare Gewinner Alexander Tönnies (SPD) war keiner. Ihm fehlten 4000 Stimmen. Die Folge: Jetzt muss der Kreistag den neuen Landrat wählen. Tönnies hat für den 16. März zwar gute Karten, es gibt aber etliche Bewerber.

Direktwahl der Landräte mit Zustimmungshürde – das ist seit der Einführung vor zwölf Jahren von Anfang an heftig umstritten. Denn wer geht schon gern zur Wahl, wenn völlig unsicher ist, ob die Wahl gültig ist? Landräte lenken als Hauptverwaltungsbeamte die Geschicke des Landkreises, sind aber öffentlich wenig bekannt. Bisher gab es 23 Wahlen – davon scheiterten mehr als die Hälfte am nötigen Quorum. In zwölf Fällen gingen die Bürger umsonst wählen – weil es insgesamt zu wenige waren. Der Kreistag musste entscheiden. Nur in elf Fällen gelang die Direktwahl.

Am Modus soll nicht gerüttelt werden

Diese nur mäßige Quote sorgt allerdings nicht dafür, dass in der Politik jemand am Modus rütteln will. Neben der Abschaffung der Direktwahl, wie 2008 in Schleswig-Holstein, wird immer wieder einmal über eine Senkung des Quorums oder der Abschaffung der Stichwahlen debattiert.

SPD-Fraktionschef Daniel Keller sprach sich gegen Änderungen und eher für eine Kopplung solcher Wahlen an andere Wahlen wie zum Landtag oder Bundestag an, um die Beteiligung zu erhöhen. Auch sollte noch besser informiert und mobilisiert werden, um mehr Bürger an die Wahlurne zu locken. Freie-Wähler-Chef Peter Vida sagte, die Menschen wollten über ein solches Kommunalamt direkt entscheiden. Die Landräte-Wahl werde inzwischen angenommen. Diese wieder abzuschaffen, sei nicht zeitgemäß, betonte Vida.

Von Igor Göldner