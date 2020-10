Lübben

Die Flughafengesellschaft wollte den BER 2012 trotz massiver Brandschutzmängel öffnen. Der Landkreis Dahme-Spreewald zog die Notbremse. Im MAZ-Interview erinnert sich Landrat Stephan Loge an die Dreistigkeit der damaligen BER-Geschäftsführung – und die härtesten 48 Stunden seiner Karriere.

Herr Loge, Ende April haben Ihre Mitarbeiter nach 14 Jahren Bauzeit die Nutzungsfreigabe für den Flughafen BER erteilt. Ist an diesem Tag eine Last von Ihnen abgefallen?

Stephan Loge: Ja. Und ich war ehrlich gesagt sogar etwas überrascht. Die Entwicklung hatte sich zwar in den Monaten zuvor schon abgezeichnet, aber bei all dem, was wir mit dem BER erlebt haben, hätte ich nicht gedacht, dass es so schnell geht. Wenn dann der letzte Stempel gesetzt ist, fällt natürlich etwas ab. Das ganze Thema hat mich und unsere Verwaltung viele Jahre lang beschäftigt und belastet. Gleichzeitig baut sich aber auch eine Spannung auf, weil nun neue Aufgaben auf uns zukommen.

Welche meinen Sie?

Wir müssen den Katastrophenschutz und den Brandschutz in einer Dimension absichern und begleiten, die es in Schönefeld-Alt nicht gab. Wir sind zudem zuständig etwa für das Veterinärrecht und öffentliche Gesundheitswesen, und bleiben als Bauordnungsbehörde auch weiterhin involviert. Es wird schließlich weiter gebaut. Dass die Zahl der Flugbewegungen zum Start bei höchstens 20 bis 30 Prozent des Normalen liegt, hilft uns. Wir können uns langsam an die neue Situation anpassen.

Der BER ist ein wichtiger Teil Ihrer persönlichen Geschichte. Erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Kontakt mit dem BER, als Sie 2002 als Baudezernent nach Lübben wechselten?

Nicht direkt. Aber ich weiß noch, dass ich schon damals rund um das Thema eine große Anspannung wahrgenommen habe. Ich kam aus Sachsen nach Brandenburg und dachte ein bisschen naiv, dass sich alle über den Flughafen freuen würden. Aber das war nicht so. Erst nach und nach habe ich die ganzen Hintergründe und Querelen um die Standortentscheidung mitbekommen, die sich dann ja in den Gerichtsverfahren niederschlugen. Hinzu kam eine negative Stimmung im Land, weil zu dieser Zeit alle großen Projekte wie die Chipfabrik, Cargolifter oder der Lausitzring scheiterten. Damit musste ich erst einmal umgehen.

Wie erinnern Sie sich an den Beginn der Bauphase ab 2006?

Das lief anfangs alles recht vernünftig. Und man konnte förmlich zuschauen wie der Rohbau wuchs. Öffentliche Diskussionen drehten sich nur um den Fluglärm, wobei einige Mitarbeiter in unserer Behörde schon früh ein ungutes Gefühl hatten, was den Bau anging. Das bestätigte sich dann 2010, als der ursprüngliche Eröffnungstermin um ein Jahr verschoben wurde. Uns hat das erleichtert. Wir dachten, ein weiteres Jahr wäre genug Zeit, um alles in Ruhe abzuarbeiten.

Stefan Loge ist seit 2008 Landrat des Kreises Dahme-Spreewald, zu dem auch die Flughafengemeinde Schönefeld gehört. Quelle: LDS

Aber dann kam der große Knall im April 2012, als Sie die Eröffnung platzen ließen.

So hat man es vielleicht wahrgenommen, aber es war etwas anders. Schon im Herbst 2011 deutete sich an, dass die Mängelbeseitigung nicht im nötigen Tempo vorangeht. Wir haben auf neue Unterlagen für den Bauantrag gepocht, weil Entlüftung und Entrauchung anders gebaut wurden als genehmigt. Aber es kam nichts, und für unsere Mitarbeiter wurde immer offensichtlicher, dass die Zeit davonläuft. Die BER-Geschäftsführung hingegen verbreitete nach außen weiter Optimismus. Anfang April erhielt ich dann eine Einladung für die Eröffnungsfeier am 24. Mai. Zu diesem Zeitpunkt war schon offenkundig, dass der Zeitplan nicht mehr einzuhalten war.

Warum haben Sie nicht da schon etwas gesagt?

Der Druck war unheimlich hoch. Sie dürfen nicht vergessen: Wenn man mit einer vorschnellen Äußerung ein solches Projekt zu Fall bringt, kann das der persönliche Ruin sein. Aber ich sagte meine Teilnahme bei der Eröffnung ab, was schon zu Diskussionen führte.

Wie groß haben Sie die Probleme damals eingeschätzt?

Ein genaues Bild hatten wir nicht. Wir genehmigen als Bauordnungsbehörde die Unterlagen, die wir von Objektüberwachern, Bauherrenvertretern und dem Tüv bekommen, und da kam eben nichts. Ich erinnere mich noch eine Beratung mit der BER-Geschäftsführung in einem kahlen Zimmerchen bei uns im Landratsamt. Bei der habe ich gefragt, ob bei der Eröffnungsfeier 800 lebende Brandmelder vor den Türen sitzen sollen. Ein oder zwei Tage später wurde dann auf einer überraschenden Pressekonferenz die Absage verkündet. Zu Details solle man im Landratsamt nachfragen hieß es. Dann prasselte alles auf mich ein. In den nächsten 48 Stunden habe ich 80 Interviews gegeben. Außer mir war niemand mehr da, der diese massenhaften Anfragen beantwortete. Die Gesellschafter waren weg, der Flughafensprecher war nicht erreichbar. Ich stand ganz allein da.

Können Sie Ihr Gefühl in diesem Moment beschreiben?

Ich war nicht in der Lage etwas zu fühlen, ich habe nur reagiert. Aber das waren sicherlich die härtesten 48 Stunden meiner Arbeit. Danach ging nichts mehr.

Der Eröffnungstermin ist damals um zwei Monate verschoben wurden. Letztlich dauerte es mehr als acht Jahre, alle Probleme zu lösen. Hätten Sie sich das vorstellen können?

Natürlich nicht. An die zwei Monate habe ich zwar nicht geglaubt, aber ich bin schon von lösbaren Problemen ausgegangen. Dann sind wir allerdings über die Baustelle geführt worden und konnten erstmals die Kabelgänge und Versorgungsschächte begutachten. Dieses Chaos war unvorstellbar. Ich dachte, da ist ein Tsunami durchgegangen. Erst in diesem Moment ist mir die Dreistigkeit bewusst geworden, mit der man vorher auf die Eröffnung gedrungen hatte, und auch das Risiko, das auf der Bauverwaltung und mir gelastet hatte. Was, wenn ich unter dem öffentlichen Druck eingeknickt wäre und eine Freigabe angeordnete hätte? Das war schon eine große Enttäuschung.

Wie haben sie wieder Vertrauen in das Projekt gefasst?

Das hatte mit der Person Engelbert Lütke Daldrup zu tun. Ich kannte ihn flüchtig aus der sächsischen Kommunalpolitik, er war Baubeigeordneter in Leipzig und machte damals schon einen konsequenten Eindruck. Als er Geschäftsführer wurde, begann er, die Probleme sachlich und geordnet abzuarbeiten, was ich in dieser Form vorher nicht beobachtet hatte. Die Qualität der Arbeit nahm immer mehr zu. Die Unterlagen, die in den letzten zwei Jahren eingereicht wurden, waren klar strukturiert.

Am 31. Oktober soll der BER nun eröffnen. Werden Sie darauf anstoßen?

Ach wo, das macht man nicht. Ich gehe hin, werde die ersten Flugzeuge starten und landen sehen, dann fahre ich nach Hause und mache weiter mit dem Tagesgeschäft. Es ist ja längst nicht so, dass alle Herausforderungen gelöst sind.

Welches ist für Sie aktuell die vordringlichste?

Die Frage, wie man Schönefeld-Alt an den BER anbindet. Ich habe seit fünf Jahren gesagt, dass man den Doppelstandort ernst nehmen muss, aber das wollte niemand hören. Jetzt haben wir einen baufälligen Bahnhof, an dem keine Züge halten. Busse und S-Bahn werden zwar fahren, aber das hilft uns in Königs Wusterhausen wenig. Zudem wird aktuell darüber diskutiert, wer den Pendelverkehr zwischen dem BER und Schönefeld-Alt bezahlt. Der Flughafen argumentiert, dass ÖPNV Sache des Landkreises ist. Wir gehen davon aus, dass es sich um betrieblichen Verkehr handelt und deshalb der Flughafen zuständig ist. Es wird also spannend bleiben.

Von Oliver Fischer