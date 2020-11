Potsdam

Brandenburg wird einen Unternehmerlohn für in Not geratene Soloselbstständige nicht einführen. Eine entsprechende Forderung der Linken-Fraktion wurde am Mittwoch im Landtag von der rot-schwarz-grünen Koalition abgelehnt. Verwiesen wurde von Wirtschaftsminister Jörg Steinbach ( SPD) auf die geplanten Hilfen des Bundes, die zunächst abgewartet werden müssten.

Ein solcher Unternehmerlohn wird in Baden-Württemberg, Thüringen und Nordrhein-Westfalen vom Land gezahlt. Die Linke wollte erreichen, dass jeder Betroffene vor allem aus der Veranstaltungsbranche sowie der Kultur- und Kreativszene über ein Landesförderprogramm einen „fiktiven Unternehmerlohn“ in Höhe von bis zu 1180 Euro pro Monat erhält – in Ergänzung zu den bestehenden Hilfsprogrammen des Bundes.

20 Millionen Euro würde die Landeshilfe kosten und sollte aus den Mehrausgaben zur Bewältigung der Folgen der Corona-Krise finanziert werden, schlug der Fraktionschef der Linken, Sebastian Walter, vor. „Der Frust in der Branche steigt, die Uhr steht für viele schon auf 5 nach 12“, sagte Walter.

Steinbach : „Die Hilfen gingen in größten Teilen an dieser Branche vorbei.“

Minister Steinbach sagte, es sei richtig, dass die Corona-Krise im Kultur- und Veranstaltungssektor zu massiven Umsatzeinbrüchen geführt habe. „Finanzielle Reserven sind oft erschöpft und Insolvenzen drohen.“ Er räumte ein, dass die Situation der Branche „nicht richtig berücksichtigt“ wurde – trotz Sofort- und Überbrückungshilfen, Kurzarbeit und Grundsicherung. „Ich gebe zu: Die Hilfen gingen in größten Teilen an dieser Branche vorbei.“

Der Bund bereite die Novemberhilfe, ein Beschäftigungssicherungsgesetz und die Überbrückungshilfe III für 2021 vor. Die Details dafür seien aber noch nicht entschieden. Die Maßnahmen des Bundes müssten abgewartet und dann abgeschätzt werden. „Die Auflage weiterer Programme des Landes werden nach derzeitiger Einschätzung noch nicht erforderlich“, betonte Steinbach.

Von Igor Göldner