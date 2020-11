Potsdam

Der Landtag soll trotz steigender Corona-Infektionen in Brandenburg voll umfänglich handlungsfähig sein. Das kündigte Landtagspräsident Ulrike Liedtke ( SPD) am Freitag nach einer Sitzung des Landtagspräsidiumssitzung an. Dazu soll kommende Woche auf der Plenarsitzung die Geschäftsordnung des Landtags geändert werden. Die Sitzungen der Fachausschüsse sollen ausschließlich als Videokonferenz stattfinden. Abgeordnete, die daran teilnehmen, gelten als anwesend. Erstmals sollen auch Abstimmungen digital möglich sein. Das muss allerdings in schriftlicher Form passieren, per Mail.

Nur zwei statt drei Plenartage

Die Plenartagungen in der kommenden Woche finden in reduzierter Form statt – bei strikter Einhaltung von Abstand und Hygiene. Statt drei wird es nur zwei Plenartage geben. Für die Koalition aus SPD, CDU und Grüne wird stets nur ein Abgeordneter pro Tagungsordnungspunkt sprechen. Die Antworten der Vertreter der Landesregierung in der Fragestunde wird es nur schriftlich geben.

Von Igor Göldner