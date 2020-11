Potsdam

Der Landtag hat sich mit großer Mehrheit hinter die verhängten Corona-Einschränkungen der Landesregierung gestellt. Ein Antrag der AfD auf sofortige Aufhebung aller Maßnahmen wurde von den anderen Fraktionen abgelehnt. Vorausgegangen war ein heftiger Schlagabtausch mit AfD-Abgeordneten.

Das Ziel der Freiheitseinschränkungen, die zeitlich begrenzt seien, bestehe darin, Kontakte zu minimieren, begründete für die rot-schwarz-grüne Koalition der SPD-Abgeordnete Björn Lüttmann die Ablehnung. Diese Kontaktminimierung bremse die exponentielle Verbreitung des Coronavirus, damit das Gesundheitssystem nicht überlastet werde. Der AfD hielt er vor, sich zum Sprachrohr derjenigen zu machen, die mit den Corona-Maßnahmen haderten.

Nonnemacher : AfD macht sich einfach nur noch lächerlich

Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) verwies in der Debatte auf andere europäische Länder, deren drastische Eindämmungsmaßnahmen wie in Frankreich, Spanien oder Großbritannien weit über den Teil-Lockdown in Deutschland hinausgingen. „Ich frage Sie“, wandte sich Nonnemacher an die AfD, „sind dort überall Spinner und Volksfeinde am Werk? Geht das auf dunkle Machenschaften der Corona-Diktatorin Merkel und ihres Mephisto Prof. Drosten zurück?“ Sie hielt der AfD vor, sich mit einer „aggressiven Realitätsverweigerung“ nur noch lächerlich zu machen.

Die AfD im Landtag hält die Maßnahmen für unverhältnismäßig und „in großen Teilen“ für verfassungswidrig. Fraktionschef Christoph Berndt sagte: „Das Virus ist nicht so gefährlich wie angenommen und nicht so gefährlich, dass die Maßnahmen gerechtfertigt sind.“ Und weiter: „Mit den Corona-Viren werden wir fertig. Was uns fertigmacht, sind Angst und Angstmacherei.“

Die Zahl der Corona-Infektionen ist in Brandenburg zuletzt weiter gestiegen, derzeit sind 350 Menschen wegen einer Covid-19-Erkrankung in Krankenhäusern. Seit März starben 235 Corona-Patienten. Deutschlandweit starben im Zusammenhang mit dem Coronavirus bisher insgesamt 11.982 Menschen.

Von Igor Göldner