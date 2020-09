Potsdam

Die S-Bahn von und nach Brandenburg soll möglichst schnell auf allen Linien in den Hauptverkehrszeiten im 10-Minuten-Takt fahren. Das fordert der Potsdamer Landtag in einem Antrag der Koalition, der am Donnerstag einstimmig – auch von der Opposition – angenommen wurde. Allerdings blieben offen, wie zügig es zu einer solchen Taktung auf den sogenannten Außenästen der Berliner S-Bahn kommen soll und welche Kosten entstehen. Die Landesregierung wurde aufgefordert, eine Prüfung dieser Fragen vorzunehmen und in Abstimmung mit Berlin zu gehen.

In der Begründung für eine engere Taktung heißt es, dass die Einwohner- und damit die Fahrgastzahlen in den Außenbereichen der S-Bahn seit Jahren steigen würden. Daran würde auch die Corona-Pandemie nichts ändern. Um zusätzliche Züge zu bestellen, sei es überdies nötig, dass der Bund die dafür erforderlichen Regionalisierungsmittel für die Länder erhöhe.

Antrag auf 10-Minuten-Takt in Bernau wurde abgelehnt

Die Freien Wähler wollten in einem eigenen Antrag erreichen, dass auf der S-Bahnlinie 2 zwischen Berlin-Buch und Bernau ( Barnim) bereits schneller bis Ende 2021 ein 10-Minuten-Takt ermöglicht wird (derzeit 20 Minuten). Zuvor sollte es einen Testbetrieb von drei Monaten geben. Dieser Antrag wurde allerdings von der rot-schwarz-grünen Koalition abgelehnt.

