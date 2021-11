Potsdam

Die Rede des AfD-Fraktionsvorsitzenden Christoph Berndt zur Corona-Pandemie ist im Landtag auf scharfe Kritik gestoßen und führte teils zu Tumulten. Berndt verglich die neuen, verschärften Corona-Regeln mit der rassistischen Apartheid. „Sie errichten ein Apartheid-Regime, das Geimpfte von Ungeimpften trennt“, sagte Berndt am Donnerstag in einer Sondersitzung des Landtags am Donnerstag in Potsdam. Er sprach von „Hetze“ gegen Ungeimpfte. „Diese dürfen nicht mehr ungetestet Bahn fahren, keinen Vereinsport mehr treiben und nicht mehr zum Frisör.“

Redner der anderen Fraktionen verwahrten sich gegen diesen Vergleich. „Das mit der Apartheid, mit dem systematischen Rassismus in Südafrika geschichtlich zu vergleichen, ist ein Unding“, sagte SPD-Fraktionschef Daniel Keller. Er warf der AfD einen Dreiklang aus „Verunsicherung, Verschwörung, Verantwortungslosigkeit“ vor.

„Lassen Sie sich von diesem Scharlatan nicht in die Irre führen.“

CDU-Fraktionschef Jan Redmann hielt Berndt vor, ein „Scharlatan“ zu sein. Der Abgeordnete Andreas Büttner von den Linken griff das auf und rief in seiner Rede in den Saal: „Lassen Sie sich von diesem Scharlatan nicht in die Irre führen.“ Der AfD-Politiker Berndt sei eine Schande – auch für den Landtag, sagte Büttner. Dieser hätte deutlich gemacht, dass ihn das Schicksal vieler an Covid-19 Erkrankten in den Kliniken nicht interessiere. Die Schilderungen über die Lage in den Krankenhäusern habe dieser „emotions- und teilnahmslos“ aufgenommen.

Von Igor Göldner