Brandenburgs Justizministerin Susanne Hoffmann (CDU) hat Forderungen eine Absage erteilt, das System der Ersatzfreiheitsstrafen zu reformieren. Die Linksfraktion hatte dies beantragt, scheiterte aber am Donnerstagabend im Landtag. Sie sehe zu Veränderungen keinen Anlass, sagte die Ministerin vor dem Plenum.

Alle Häftlinge, die zu einer Geldstrafe verurteilt worden seien, hätten die Möglichkeit, die Haft „durch Zahlung oder gemeinnützige Arbeit abzuwenden“, so Hoffmann. Wer wegen einer nicht beglichenen Geldstrafe ins Gefängnis komme, habe praktisch alle anderen Möglichkeiten ausgeschlagen, nicht einrücken zu müssen, äußerte die Christdemokratin. Die Justiz biete Verurteilten unter anderem die Möglichkeit einer Ratenzahlung an – teils nur von „geringen Teilbeträgen“ der geschuldeten Summe.

Jeder zehnte Häftling ist betroffen

Das Problem ist kein geringes: Derzeit sitzt nach Auskunft des Ministeriums mehr als jeder zehnte Strafgefangene in Brandenburger Gefängnissen wegen einer Ersatzfreiheitsstrafe ein. Zum Stichtag 19. Januar waren es 148 der 1184 Insassen, also 12,5 Prozent. Der Jahresdurchschnitt liegt bei etwa zehn Prozent.

Ein Gefängnis ist keineswegs eine günstige Bleibe, vor allem nicht für die Steuerzahler. 193,53 Euro kostete ein Tag Gefängnis im Haushaltsjahr 2020. Nimmt man den Durchschnitt von 110 Ersatzfreiheitsstrafen-Kandidaten pro Monat als Grundlage, fielen für diese Kategorie JVA-Insassen mehr als 21.000 Euro täglich an – das entspricht dem Preis eines fabrikneuen Kompaktwagens. Die Kosten pro Haftplatz schwanken allerdings je nach Belegung der Gefängnisse.

Zuletzt hatte die Polizei Anfang Januar per Hubschrauber nach einem 40 Jahre alten Obdachlosen aus Berlin gesucht, der in der JVA Brandenburg 150 Tage Ersatzhaft absaß – und aus dem offenen Vollzug entwich.

Vorübergehende Haftverschonung findet keine Mehrheit

Die Linke hatte die Landesregierung dazu aufgerufen, die Ladung zum Haftantritt für Personen auszusetzen, die Ersatzfreiheitsstrafen oder sehr kurze Haftstrafen zu verbüßen haben. Im aktuellen Fall begründet die Fraktion den Antrag mit dem aktuellen Infektionsgeschehen. Der Haftantritt dieser Menschen solle mindestens bis Ende März 2022 ausgesetzt werden – beziehungsweise bis zu einem Zeitpunkt, an dem ein Großteil der Bevölkerung geimpft oder genesen sei.

Zu Beginn der Corona-Pandemie hatten Brandenburg und andere Länder vorübergehend auf die Ladung solcher Häftlinge verzichtet. Diese Haftverschonung ist aber ausgelaufen. Berlin allerdings ist angesichts der Omikron-Lage wieder zu dieser Krisenpolitik zurückgekehrt und verzichtet bis Ende März auf Ladungen.

Für Brandenburg sieht Justizministerin Hoffmann keinen Anlass, die Haft auszusetzen. In den Quarantänestationen sei Platz, so Hoffmann, die Infektionszahlen in den Haftanstalten seien niedrig, 85 Prozent der Bediensteten seien geimpft.

Ein alter Streit

Die Forderung ist aber älter als Corona, das Thema lange schon strittig. Viele der Häftlinge sind obdachlos, drogenabhängig oder psychisch beeinträchtigt, sie sitzen in vielen Fällen wegen wiederholten Schwarzfahrens oder Ladendiebstahls ein.

Kritiker wie Linken-Rechtspolitikerin Marlen Block bemängeln schon lange, dass fast ausschließlich arme und hilfsbedürftige Menschen inhaftiert würden – dabei hätten die Gerichte ja bewusst Geld- und eben keine Freiheitsstrafen verhängt. Block sprach von „großer sozialer Ungerechtigkeit“.

So fordern die Linken in ihrem Antrag vom Land, im Bund auf eine Reform der Ersatzfreiheitsstrafen zu drängen. Im Ergebnis müsste unter anderem Schwarzfahren entkriminalisiert werden. Wegen fehlender Tickets in Bus und Bahn dürfe niemand mehr ins Gefängnis müssen, so sinngemäß der Antrag. Einem solchen Ansinnen erteilte die Ministerin sofort eine Absage. Brandenburg plane keine Bundesratsinitiative zum Thema Schwarzfahren, sagte Hoffmann.

Sie verweist außerdem auf die Ergebnisse einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe aus dem Jahr 2019, die sich mit Alternativen zur Ersatzfreiheitsstrafe befasst hatte – Brandenburg hatte damals mit den Vorsitz geführt. Das Gremium kam damals zu dem Ergebnis, Haft müsse als letzter Ausweg für hartleibige verurteilte Schuldner beibehalten werden.

Ähnlich äußerte auch der Freie-Wähler/BVB-Abgeordnete Péter Vida. Ein Verzicht auf die Ersatzhaft wäre „eine Besserbehandlung gegenüber denen, die ihre Geldstrafe bezahlen“. Nicht alle Parteien in der Landes-Koalition sind sich einig. Grünen-Fraktionschef Benjamin Raschke sagte, die Grünen lehnten den Linken-Antrag „wohlwollend“ ab. Die Ampelkoalition im Bund habe das Thema auf der Agenda. Die Bilanz der Ersatzfreiheitsstrafe sei schlecht: Sie koste unter anderem „unverhältnismäßig viel Geld“.

