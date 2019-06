Brandenburg Landtag - Endspurt im Landesparlament: Tagesordnung sprengt den Rahmen Die 88 Abgeordneten müssen in der kommenden Woche vier statt der üblichen zwei oder drei Plenartage absolvieren, um alle Anträge auf der letzten Sitzung des Parlaments vor der Landtagswahl zu schaffen. Offen ist, ob Rot-Rot eine Mehrheit für ihr Verfassungsschutzgesetz erhält.

Plenarsaal in Brandenburg: In der kommenden Woche kommen die Abgeordneten das letzte Mal in dieser Wahlperiode zusammen. Quelle: Bernd Settnik/ZB