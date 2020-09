Potsdam

Der Landtag hat den Weg frei gemacht für die Berufung eines Landesbeauftragten für Kinder und Jugendliche. Das Parlament in Potsdam stimmte am Donnerstag dem Antrag der Regierungskoalition zu, eine entsprechende Stelle beim Bildungsministerium zu schaffen. Der oder die Beauftragte soll sich bei der Landesregierung für die Interessen von Kindern und Jugendlichen einsetzen und an Gesetzesvorhaben mitwirken, die junge Menschen betreffen.

Brandenburg ist damit das erste Bundesland, das einen hauptamtlichen Kinder- und Jugendbeauftragten bekommt. Nur zwei weitere Bundesländer haben bislang einen solchen Landesbeauftragten: Sachsen-Anhalt unterhält eine halbe Stelle für das Amt, in Hessen ist der Beauftragte ehrenamtlich tätig.

Augustin: Kein „Feigenblatt“, sondern Schlüsselposition

Die jugendpolitische Sprecherin der CDU-Fraktion, Kristy Augustin, sagte: „Dieser Antrag ist wirklich ein Grund zur Freude“. Die Stelle eines Landes-Kinder- und Jugendbeauftragten sei eines ihrer Herzensprojekte. Bereits zweimal, 2009 und 2015, waren entsprechende Anträge der CDU-Fraktion im Landtag abgelehnt worden. Der Beauftragte solle maßgeblich im Bereich Kinderschutz und Kindeswohl mitwirken können. Die Stelle sei „kein Feigenblatt einer Beauftragtenstelle, sondern eine wichtige Position und Schlüsselfunktion“, so Augustin.

Ricarda Budke (Grüne) erinnerte daran, dass junge Menschen während der Corona-Krise die gesellschaftliche Gruppe gewesen seien, die am wenigsten gehört worden sei. Die Klimaschutzbewegung „ Fridays for Future“ habe zudem gezeigt, dass Jugendliche politische Mitbestimmung einfordern würden. „Was fehlt ist eine gebündelte Stimme in der Landesregierung.“ Mit der Schaffung der Landesbeauftragtenstelle werde Brandenburg Vorreiter bei der Beteiligung junger Menschen.

Landesjugendring fordert gute materielle Ausstattung

Brandenburgs Landesschülersprecherin Nele Dreizehner begrüßte die Einrichtung der neuen Beauftragtenstelle beim Land. Vielen Kindern und Jugendlichen sei gar nicht bewusst, welchen Einfluss sie auf politische Prozesse haben könnten. Bislang habe es an einer direkten Ansprechperson gemangelt. „Die neue Stelle ist ein guter Beitrag, den Stimmen Jugendlicher mehr Gehör zu verschaffen“, sagte Dreizehner.

Ähnlich äußerte sich die Geschäftsführerin des Landesjugendringes, Anna Spangenberg: „Wir begrüßen diese Entscheidung. Es ist eine langjährige Forderung von uns, Mitbestimmung und Mitgestaltungsmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen in Brandenburg stärker zu fördern.“ Die Beauftragtenstelle brauche eine gute personelle wie materielle Ausstattung um die Themenfülle in dem Bereich bewältigen zu können, gab sie zu bedenken. Die benötigten Mittel für die finanzielle Austattung dürften jedoch nicht aus dem Landesjugendhilfeplan entnommen werden, so Spangenberg.

Bereits mehrere Beauftragte auf kommunaler Ebene

Auf kommunaler Ebene gibt es schon seit einigen Jahren Kinder- und Jugendbeauftragte. Cottbus, Frankfurt (Oder) und Brandenburg/Havel haben ehrenamtliche Beauftragte, die Landeshauptstadt Potsdam unterhält eine Koordinatorin für Kinder- und Jugendinteressen. Christoph Berkholz ist seit 2019 der Kinder- und Jugendbeauftragte der Stadt Prenzlau. Seiner Kenntnis nach ist er der einzige hauptamtliche Jugendbeauftragte in Brandenburg.

Auch er begrüßt die Entscheidung des Landtags. „Der neue Beauftragte ist ein wichtiger Posten“, sagte Berkholz. Er müsse sich besonders für mehr Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an politischen Prozessen einsetzen. Er hofft, dass die Politik bei der Besetzung des Postens besonderes Augenmerk darauf legt, dass der Kandidat mit der Lebenswirklichkeit junger Menschen vertraut ist. „Jemand, der noch nie etwas von TikTok oder Snapchat gehört hat, wäre meiner Meinung nach ungeeignet.“

