Dass der Wahlabend eine Zitterpartie werden würde, hatte Spitzenkandidat Hans-Peter Goetz während des Wahlkampfs wieder und wieder betont: Das sei in den neuen Bundesländern „typisch FDP“. Alle Umfragen hatten die Freidemokraten etwa bei fünf Prozent gesehen; angesichts der statistischen Fehlertoleranz also ein Ritt auf der Rasierklinge.

Die Hochrechnungen, wonach es abermals nicht gereicht hat, trafen die FPD im Potsdamer Mercure-Hotel also nicht unvorbereitet. Landeschef Axel Graf Bülow sprach sich und der Partei dennoch vorsorglich Trost zu: Im Vergleich mit dem 1,7-Prozent-Debakel von 2014 habe die Partei ihr Ergebnis beinahe verdreifacht.

Lindner und Kubicki enttäuscht

Besonders bitter wäre ein Scheitern besonders für Hans-Peter Goetz. Er hatte seine zweite Spitzenkandidatur nach 2009 mit einem hohen beruflichen Risiko verbunden: Seine Anwaltskanzlei in Teltow ( Potsdam-Mittelmark) ist seit Ende Mai faktisch verwaist. Der FDP-Aufsteller „Jetzt wieder verfügbar: Optimismus“ wirkte am Rande der Wahlparty eigentümlich deplatziert.

FDP-Chef Christian Lindner hat sich enttäuscht über das Abschneiden seiner Partei bei den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg geäußert. „Wir sind nicht bis in die Parlamente gekommen. Der Anlauf zurück in die Parlamente in Potsdam und Dresden ist ganz offensichtlich länger“, sagte Lindner am Sonntag in Berlin. Er sei optimistischer gewesen. „Aber die Zahlen heute zeigen, sehr viele werden aus taktischen Gründen, trotz Sympathie für die FDP, anders gewählt haben“.

Bundesweit sei die Stimmung offenkundig nicht zugunsten der FDP, sagte auch FDP-Bundesvize Wolfgang Kubicki. Bei Polarisierungen in der öffentlichen Debatte sei es schwer, mit differenzierten Argumenten durchzudringen. Vielleicht müsse die FDP pointierter auftreten.

Von Thorsten Keller