Jüterbog/Wittstock

Es gibt Orte in Brandenburg, da ist die SPD-Welt noch in Ordnung. Wie auf dem Sportplatz am Rohrteich in Jüterbog ( Teltow-Fläming), wo an einem August-Abend rund 150 Menschen dicht gedrängt auf Bierbänken unter Sonnenschirmen sitzen und bei Freibier und Bratwurst gespannt warten auf Dietmar Woidke. Auf der Bühne steht eine Hobby-Band mit Saxofonspielern, die beim Publikum gut ankommt, auch wenn sie nicht immer die richtigen Töne trifft. Sie spielen „Yesterday“ von den Beatles – ein Lied über glücklichere Zeiten, die weit zurückliegen.

Als das Lied zu Ende geht, durchmisst Dietmar Woidke die grüne Wiese mit großen Schritten, als wollte er jeden Trübsinn gleich davonjagen. Applaus brandet auf, ein Heimspiel für den SPD-Spitzenkandidaten, wie er es auf seiner Tour durch das Land des öfteren erlebt. Der Zuspruch ist für den 57-jährigen Woidke, der im sechsten Ministerpräsidenten-Jahr ist, nach wie vor hoch.

Hoffen auf ein kleines Wunder

Nur schlägt sich das in den Umfragezahlen nicht mehr nieder. Der SPD in Brandenburg droht am 1. September, wenn nicht noch ein kleines Wunder geschieht, ein Absturz. Die Partei, die seit 30 Jahren die unangefochtene Nummer eins im Land ist und immer den Regierungschef stellte, ist in der Wählergunst zusammengeschrumpft. Sie liegt momentan hinter AfD und CDU bei nur noch 17 Prozent – ein Minus von 15 Punkten gegenüber 2014.

Woidke weiß, was das bedeutet, wenn die Wahl auch so ausginge. Die Ära der SPD wäre mit ihm unweigerlich zu Ende. Deshalb legt er sich in diesen Tagen so sehr ins Zeug. Noch 14 Tage hat der Forster Zeit, es sind für ihn entscheidende Tage.

„Es geht nicht um mich“

Es ist Woidkes Endspiel. Er muss liefern, sonst ist es auch für ihn zu Ende. Auf Fragen, wie es weitergeht, wenn die Mission Titelverteidigung schief geht, lässt er sich gar nicht erst ein. Da habe er „gar keine Sorgen“, wischt er das Thema einfach vom Tisch. „Es geht nicht um mich und wer was danach macht.“ Für ihn sei entscheidend: Brandenburg müsse „in guten Händen bleiben“.

Aus seiner Sicht können das nur die Hände der SPD sein. „Ich hoffe, dass er noch gewinnt“, sagt Humbert Rox, ein Rentner aus dem benachbarten Werbig, der Woidke auf der Jüterboger Wiese beim „Bürgergespräch“ ein Foto geschenkt hat, dass er auf der Grünen Woche gemacht hat. Da ist Woidke beim Kochen zu sehen. „Ich glaube, er hat sich gefreut“, sagt der 68-Jährige, der selbst nicht in der SPD ist, aber der Partei seit der Wende treu ist. „Das war doch mal eine Volkspartei, ich habe sogar mal Johannes Rau getroffen“, sagt Rox.

Woidke am Wurstgrill

Woidke eilt weiter. Bei einem Familienlauf muss er den Startschuss per Luftpistole geben. Später ehrt er die Sieger, um anschließend mit seinem Generalsekretär Erik Stohn, der sein Direktmandat verteidigen will, in roten Schürzen Würste zu grillen. „Wer will eine Schöne?“, ruft Woidke, als die ersten fertig sind.

Ob er das Ruder noch rumreißen kann, ist unklar. Seit gut einer Woche hat Woidke den Ton verschärft – gegen die AfD. Seit die Rechtspopulisten in Umfragen vorn liegen und sich auf Plakaten auch noch der SPD-Ikone Willy Brandt bedienen, ist Woidke wie aus dem Häuschen. „Mein Ehrgeiz ist es, die AfD zu schlagen“, sagt er, und es scheint, als hätte die SPD endlich ein Thema gefunden, mit dem sie mobilisieren kann. „Ich werde bis zur letzten Minute kämpfen“, sagt der SPD-Chef, „meinetwegen auch 20 Stunden am Tag“.

Gibt es noch den Woidke-Effekt?

Dabei hofft er, mit seiner Person die entscheidenden Punkte auf den letzten Metern einzufahren. Als ihn in Jüterbog neue Umfragezahlen erreichen, will er nur wissen, wo er in der „MP-Frage“ steht, der Direktwahl des Ministerpräsidenten, die es aber nur bei Umfragen gibt. Dort liegt er deutlich vor Konkurrent Ingo Senftleben von der CDU – allerdings wird der Vorsprung kleiner. Gibt es noch den „Woidke-Effekt“, der ihn 2014 zum souveränen Wahlsieg getragen hat?

Wohl schon, sagen Meinungsforscher, aber lange nicht mehr so stark wie damals. Woidke hat sich aufgerieben, das ist zu spüren. Beim MAZ-Talk mit allen sieben Spitzenkandidaten wirkt er oft gereizt, dünnhäutig und im Vergleich zu anderen in der Runde weniger geschmeidig. Er ist aber nach wie vor der populärste Politiker in Brandenburg. Aber was sagt das schon?

Woidkes Bilanz: mäßig

Seine Regierungsbilanz ist mäßig. Die abgesagte Kreisgebietsreform war eine Niederlage, die nachwirkt. Auch wenn er bis heute dafür Beifall aus den Kommunen bekommt. „Er hat den Leuten auf’s Maul geschaut und das war richtig“, lobt ihn beispielsweise der Wittstocker Bürgermeister Jörg Gehrmann (parteilos).

Vielleicht wird man von dieser Zeit einmal sagen, dass da der Stern von Woidke und der SPD im Land zu sinken begann. Der schlechte Bundestrend schlug erstmals mit voller Wucht auf Brandenburg durch. Unter Matthias Platzeck, seinem Vorgänger, gab es die eherne Regel, dass die märkische SPD stets gut sechs Prozent über der Bundespartei liegt. Das ist bis heute so, weshalb Woidke nicht mehr über 20 Prozent kommt.

Ob er dann noch weitermachen kann, darüber gehen in seiner Partei die Meinungen auseinander. Es gibt bislang kein Szenario ohne Woidke. Ein kleiner Kreis soll bei Franziska Giffey, der Bundesfamilienministerin, vorgefühlt haben. Dazu müsste sie nach ihrer Absage für den Bundesvorsitz die Probleme mit ihrer Doktorarbeit in den Griff bekommen. Wenn nicht? „Dann muss es für Woidke reichen“, so ein führender SPD-Politiker.

Lesen Sie auch:

Unterwegs mit den Spitzenkandidaten: Ursula Nonnemacher (Grüne)

Unterwegs mit den Spitzenkandidaten: Hans-Peter Goetz ( FDP)

Unterwegs mit den Spitzenkandidaten: Andreas Kalbitz ( AfD)

Unterwegs mit den Spitzenkandidaten: Ingo Senftleben ( CDU)

Von Igor Göldner