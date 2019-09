Potsdam

Bei der Landtagswahl in Brandenburg haben fast ein Viertel der Wahlberechtigten per Brief gewählt. Mit 23,1 Prozent Briefwählern sei der höchste Wert seit der Wende bei Landtagswahlen erreicht worden, berichtete Landeswahlleiter Bruno Küpper am Montag in Potsdam. Küpper präsentierte die stärksten und schwächsten Ergebnisse der Parteien. Ein Überblick:

SPD (26,2 Prozent)

Ihre Hochburg hatten die Sozialdemokraten 2019 im Wahlkreis 12, dem östlichen Teil der Uckermark. 33,6 Prozent der dortigen Wähler machten ihr Kreuz bei der SPD. Noch besser schnitt die SPD in Niemegk ( Potsdam-Mittelmark) und der Gemeinde Cumlosen ( Prignitz) ab. 41,4 Prozent der Wahlberechtigten stimmten dort für die Partei. Unbeliebter war die SPD im Wahlkreis 14, dem südwestlichen Teil des Landkreises Barnim. Die SPD kam dort nur auf 21,3 Prozent der Stimmen. Das schlechteste Ergebnis fuhr die Partei in der Gemeinde Hirschfeld (Elbe-Elster) ein: Nur 12,2 Prozent der rund 1200 Wahlberechtigten stimmten dort für sie.

AfD (23,5 Prozent)

Die erst 2013 gegründete Partei wird mit Abstand die zweitgrößte Fraktion im brandenburgischen Landtag bilden. Ihre größten Erfolge in der Fläche feierte sie im Wahlkreis 42, im südlichen Teil des Landkreises Spree-Neiße: 36 Prozent der Wähler dort stimmten für die Rechtspopulisten. In der kleinen Gemeinde Hirschfeld im südlichen Elbe-Elster-Kreis, in der die SPD kaum noch gewählt wird, entschieden sich sogar mehr als die Hälfte der Wahlberechtigten für die AfD: 50,2 Prozent. Hirschfeld ist mit seiner AfD-Begeisterung die stärkste Hochburg einer Partei in Brandenburg überhaupt. Nicht so recht einen Fuß in die Tür bekommt die AfD in Potsdam. Im Wahlkreis 21 votierten nur 9,4 Prozent für sie. Am schlechtesten schnitt die Partei in Kleinmachnow ( Potsdam-Mittelmark) ab. Die Gemeinde mit vielen Zuzüglern aus Westberlin stimmte nur zu 9,2 Prozent für die AfD.

CDU (15,6 Prozent)

In der Fläche hat die CDU ihre Hochburg im südlichen Teil von Elbe-Elster. Im Wahlkreis 37 stimmten 19,6 Prozent für die Christdemokraten. Einen lokalen Triumph erzielte die CDU in der 795 Einwohner zählenden Gemeinde Friedrichswalde ( Barnim) mit 33,7 Prozent der Stimmen. Auf verlorenem Posten steht sie dagegen im von Grünen und Linken dominierten südlichen Potsdam, dem Wahlkreis II: nur 9,8 Prozent der Stimmen. In Groß Schacksdorf-Simmersdorf ( Spree-Neiße) an der Grenze zu Polen schrammte sie fast an der Fünf-Prozent-Hürde: Nur 5,6 Prozent der 980 Einwohner wählten CDU.

Grüne (10,8 Prozent)

Für die Grünen ist die Landeshauptstadt die Hochburg schlechthin. Im Wahlkreis 21, Potsdams Süden, sammelte die Ökopartei 29,1 Prozent der Stimmen ein. Etwas schlechter schnitt sie in ihrer lokalen Hochburg Kleinmachnow ab: 26,9 Prozent. Keine Chance haben die Grünen im Wahlkreis 38, dem südlichen Oberspreewald-Lausitz: nur 3,4 Prozent. Geradezu eine Abneigung gegen die Grünen herrscht in den Gemeinden Jämlitz-Klein Düben ( Spree-Neiße) und Tettau ( Oberspreewald-Lausitz): nur 1,6 Prozent der Stimmen entfielen dort auf die Partei.

Linke (10,7 Prozent)

Stark ist die frühere Ostpartei noch in der einstigen Bezirkshauptstadt Potsdam: Im südlichen Teil, dem Wahlkreis 22 stimmten noch 18,1 Prozent der Wahlberechtigten für sie. In der Stadt Strausberg ( Märkisch-Oderland) kam sie sogar auf 20 Prozent. Den schlechtesten Stand hat die Linke im Wahlkreis 6, im nordöstlichen Havelland, das an Berlin grenzt: nur 6,1 Prozent der Stimmen. Am schlechtesten sieht es für die Linke in der Gemeinde Kroppen ( Oberspreewald-Lausitz) mit nur 3,3 Prozent Stimmanteil aus.

BVB /Freie Wähler (5 Prozent)

Die Freien Wähler schaffen mit fünf Prozent wieder den Einstieg in den Landtag. Am besten schnitt das Bündnis im Wahlkreis 14, im südlichen Barnim ab: 15,5 Prozent. In der Gemeinde Uckerland ( Uckermark) im Nordosten Brandenburgs erhielt es sogar 18,2 Prozent der Zweitstimmen. Unbedeutend sind die Freien Wähler im Wahlkreis 10, in der westlichen Uckermark: nur 2,5 Prozent. Am schlechtesten schnitten die Freien Wähler in Münchehofe ( Dahme-Spreewald) ab. Von den 474 Einwohnern entschieden sich wohl nur etwa zwei für sie: 0,5 Prozent.

FDP (4,1 Prozent)

Die Freien Demokraten schaffen estrotz Zugewinnen nicht in den Landtag. Am besten schnitten sie im Wahlkreis 20, den an Berlin grenzenden östlichen Teil Potsdam-Mittelmarks, ab: 7,6 Prozent. In Kleinmachnow mit vielen bürgerlichen Zuzüglern aus Berlin kommen sie sogar auf 8,8 Prozent. Am schlechtesten schnitt die FDP im Wahlkreis 10 ab, der Teile der Uckermark und Oberhavels abdeckt: nur 2.5 Prozent. In der Gemeinde Münchehofe teilt die FDP das traurige Schicksal der Freien Wähler: 0,5 Prozent.

Von Rüdiger Braun