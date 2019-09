Potsdam

Der neue Brandenburger Landtag ist gewählt – insgesamt sechs Fraktionen haben sich Sitze in Potsdam sichern können. Die Zahl der Parlamentarier ist dabei auch nach der Landtagswahl am Sonntag gleich geblieben. Dem Landeswahlgesetz zufolge gehören dem Landtag in der Regel 88 Abgeordnete an. Erringt eine Partei mehr Direktmandate in den 44 Wahlkreisen, als ihr nach dem Zweitstimmenergebnis zustehen, kommt es zu Überhang- und Ausgleichsmandaten – dieser Fall ist in Brandenburg jedoch ausgeblieben.

Rückläufig ist seit dem Höchststand im Jahr 2004 der Anteil der Frauen unter den gewählten Landtagsabgeordneten. Nur 28 der 88 neu gewählten Landtagsabgeordneten sind Frauen, 2004 waren es noch 36 weibliche Landtagsabgeordnete.

Aus dem Wahlergebnis vom Sonntag ergibt sich eine Sitzverteilung mit 25 Plätzen für die SPD, 23 für die AfD, 15 für die CDU, zehn für die Grünen, zehn für die Linke und fünf für die Freien Wähler. Doch wer sind die 88 Abgeordneten, nachdem viele vertraute Gesichter – darunter auch die Landtagspräsidentin und ihr Vertreter – abgewählt wurden? Wer saß schon vorher im Parlament, wer ist ganz neu dabei? Wer hat sein Direktmandat gewonnen, wer hat es über seinen Listenplatz geschafft?

Unsere Fotostrecken zeigen die Zusammensetzung der einzelnen Fraktionen – von denen noch nicht klar ist, wer in die Regierung, und wer in die Opposition geht. Die Reihenfolge der Galerien orientiert sich an der Größe der Fraktion, die Abgeordneten sind jeweils alphabetisch sortiert. Hier sind alle Parlamentarier im Überblick:

Das ist die neue SPD-Fraktion

Zur Galerie Brandenburg hat einen neuen Landtag gewählt – und die SPD zur stärksten Partei mit 25 Sitzen im Parlament. Frauenanteil: 24 Prozent. Die Abgeordneten im Überblick.

Das ist die neue AfD-Fraktion

Zur Galerie Brandenburg hat einen neuen Landtag gewählt – und die AfD zur zweitstärksten Partei mit 23 Sitzen im Parlament. Frauenanteil 22 Prozent. Die Abgeordneten im Überblick.

Das ist die neue CDU-Fraktion

Zur Galerie Brandenburg hat einen neuen Landtag gewählt – mit der CDU als drittstärkster Partei mit 15 Sitzen. Frauenanteil: 26 Prozent. Die Abgeordneten im Überblick – in alphabetischer Reihenfolge.

Das ist die neue Grünen-Fraktion

Zur Galerie Brandenburg hat einen neuen Landtag gewählt – und die Grünen zur viertstärksten Partei mit 10 Sitzen im Parlament. Frauenanteil: 50 Prozent. Die Abgeordneten im Überblick.

Das ist die neue Linken-Fraktion

Zur Galerie Brandenburg hat einen neuen Landtag gewählt – und die Linke zur fünftstärksten Partei mit 10 Sitzen im Parlament. Frauenanteil 50 Prozent. Die Abgeordneten im Überblick.

Das ist die neue Fraktion von BVB /Freie Wähler

Zur Galerie Brandenburg hat einen neuen Landtag gewählt – und die Freien Wähler haben es mit fünf Prozent und fünf Sitzen knapp ins Parlament geschafft. Frauenanteil: 40 Prozent. Die Abgeordneten im Überblick.

Lesen Sie dazu auch:

• Politisches Beben im Landtag: Diese Schwergewichte sind nicht mehr dabei

• Koalitionsmöglichkeiten: So geht es nach der Landtagswahl weiter

• Video-Analyse: Das Wahlergebnis in 90 Sekunden

Von Thorsten Keller