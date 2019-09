Potsdam

Die Landtagswahl in Brandenburg 2019 ist beendet – jetzt wird ausgezählt. Schon jetzt ist klar, dass der Landtag vor einem Umbruch steht und die Mehrheitssuche für die SPD, die wohl stärkste Kraft in Brandenburg bleiben wird, ungemütlich wird. Doch welche Partei liegt in welchem Wahlkreis vorn? Verfolgen Sie in unserer interaktiven Grafik, wie weit die Auszählung vorangeschritten ist und welcher Trend sich abzeichnet.

Auszählung live: So hat Brandenburg gewählt

