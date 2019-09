Potsdam

„Ursula-Ursula“-Sprechchöre heben an, nachdem die grüne Spitzenkandidatin Ursula Nonnenmacher wenige Minuten nach der 18-Uhr-Prognose im stickigen Ballsaal im 17. Stock des Potsdamer Mercure-Hotels auf eine kleine Bühne klettert, rechts und links eingerahmt von ihrem Co-Spitzenkandidaten Benjamin Raschke und Bundesparteichefin Annalena Baerbock.

Nonnemacher muss den Spagat bewältigen, die prognostizierten 10 Prozent (nach 6,2 Prozent vor fünf Jahren) einerseits als kolossalen Erfolg zu feiern, andererseits aber auch zu erklären, warum ihre Partei, wie sie sagt, „auf den letzten Metern nicht jeden Umfragewert in Wählerstimmen umgesetzt hat“. Nonnemacher erklärt das mit der Sorge vieler Menschen in Brandenburg davor, dass die AfD stärkste Partei im Land werden könnte. Das habe viele Wechselwähler dazu gebracht, ihr Kreuz bei der SPD zu machen, ist sich Nonnemacher sicher.

Der differenzierten Analyse stellt Ursula Nonnemacher allerdings eine geballte Ladung Euphorie voran. „Wir sind zweistellig! Das ist ein ganz tolles Signal!“, ruft die Spitzenkandidatin, lobt den „superengagierten Wahlkampf“. Angesichts der hohen Wahlbeteiligung hätten die Grünen in absoluten Stimmen womöglich noch besser abgeschnitten als bei der Europawahl.

Auch Annalena Baerbock lässt sich keine Enttäuschung anmerken. „Wir sollten alle kräftig feiern!“, fordert sie die 150 Gäste auf – mehr durften aus Brandschutzgründen nicht in die ehemalige Panoramabar des ehemaligen Interhotels. Ihre Messlatte sind in diesem Moment nicht die Umfragen, die die Partei zwischenzeitlich jenseits der 15 Prozent sahen, sondern die Wahlergebnisse 2014 und 2019. „Sonst haben wir an solchen Abenden nicht geschwitzt, sondern gezittert.“

Die Reaktion der Parteibasis auf die erste Prognose fällt eindeutig. Als eingeblendet wird, dass es für eine rot-rot-grüne Landesregierung knapp reichen könnte, brandet Applaus auf. Bei der nächsten Grafik, die zeigt, dass die Mehrheit für eine Kenia-Koalition ( SPD/ CDU/Grüne) deutlich stabiler wäre, rührt sich keine Hand.

Lesen Sie dazu auch:

Von Thorsten Keller