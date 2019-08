Fürstenwalde/Spree

Wer in den Landtag will, muss schon mal zum Laubbläser greifen: Péter Vida hockt im Schatten einer überdimensionalen Aufblas-Glühbirne und lässt mithilfe des lärmenden Bläsers noch Luft in den gelb-blauen Hohlkörper. Die Birne ist das Markenzeichen der „Brandenburger Vereinigte Bürgerbewegungen/Freie Wähler“.

Das soll für Ideenreichtum und den sagenumwobenen „gesunden Menschenverstand“ stehen. Noch ist die Birne an diesem Freitagmorgen in Fürstenwalde ( Oder-Spree) etwas schlaff. Nach Vidas Pumpaktion ragt sie prall in den Himmel. Vida ist zufrieden.

Analyse sieht Vida mit knappem Vorsprung

Das liegt auch an der jüngsten Umfrage, die der Spitzenkandidat der Freien Wähler am Tag zuvor gelesen hat. Ein Analyseportal sieht Vida in seinem Bernauer Wahlkreis hauchdünn vor seinen Herausforderern, darunter die SPD-Landtagspräsidentin Britta Stark. Holt er das Mandat, wäre das nicht nur eine weitere Demütigung der märkischen Sozialdemokraten. Sondern es würde sich auch der Erfolg der Wählervereinigung von 2014 wiederholen.

Damals hatte Flughafenkritiker Christoph Schulze für die Freien Wähler erstmals ein Direktmandat geholt. Landesweit lagen sie zwar nur bei 2,7 Prozent. Aber wegen einer Sonderregelung des Wahlrechts, der Grundmandatsklausel, waren die Freien Wähler trotz Fünf-Prozent-Hürde mit drei Leuten im Landtag vertreten.

Keine Schnittmengen mit der AfD

„Unser Ziel ist natürlich, dass wir diesmal in Fraktionsstärke in den Landtag einziehen. Das Direktmandat ist unser doppelter Boden, unsere Absicherung“, sagt Péter Vida. Bei vier Prozent liegt seine Vereinigung in Umfragen derzeit. Es könnte am 1. September also knapp klappen. Wenn dann auch noch die FDP einzieht, gäbe es einen Sieben-Parteien-Landtag und eine wohl äußerst schwierige Regierungsbildung. Womöglich kommt den Freien Wählern dann die Rolle des Königsmachers zu.

„Ja, wir könnten das Zünglein sein für die nächste Regierung“, sagt Péter Vida und beeilt sich zu erklären, dass es den Freien Wähler nicht um Posten, sondern um Inhalte gehe. „Ich habe keine Ambitionen auf ein Ministeramt“, sagt er. Vida ist ein Fan der sogenannten Konkordanzdemokratie, bei der Beschlüsse mit wechselnden Mehrheiten umgesetzt werden und es so etwas wie eine Fundamentalopposition nicht gibt. „Wir werden uns jedenfalls Gesprächen nicht verweigern, wenn die richtigen Themen gesetzt werden“, sagt Vida. Mit den Linken gebe es wenig Schnittmengen, mit der AfD gar keine, beteuert er.

Die Themen: Altanschließer, Straßen, BER

Die wichtigsten Themen, zu denen die Freien Wähler in den vergangenen fünf Jahren im Landtag Antrag um Antrag eingebracht haben, waren: Altanschließer, Straßenausbaubeiträge, Kreisreform und der Flughafen BER. Vidas größter Erfolg ist zweifelsohne die Mobilisierung zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge, bei der die Freien Wähler die rot-rote Landesregierung regelrecht vor sich her getrieben haben. Damit werben sie auch stolz auf ihren Flyern, es ist eines der häufigsten Themen an den Infoständen.

An diesem Freitagmorgen in Fürstenwalde ist das Interesse an den Wahlkampfbroschüren aber überschaubar. Péter Vida hat genügend Zeit für ein Interview mit dem ZDF und für das eine oder andere Telefonat. Ein großes Budget für Wahlwerbung hat die Vereinigung nicht. Einen Pressesprecher wie bei den anderen Spitzenkandidaten steht dem 35-jährigen Juristen auch nicht zur Seite. Er schreibt seine Pressemitteilungen selbst, und wenn es sein muss, macht er auch seine eigene Wahlarena.

Bizarrer Kleinkrieg mit dem RBB

So wie vorigen Dienstag, als im Potsdamer Kulturareal Schiffbauergasse ein bizarrer Kleinkrieg zu Ende ging. Der RBB veranstaltete dort seine Wahlarena mit den Spitzenkandidaten, doch Vida war nicht eingeladen. Er klagte dagegen, bekam teilweise recht, der RBB dokterte noch einmal an seinen Einladungskriterien herum, blieb aber am Ende dabei: Vida musste draußen bleiben.

Aber mitreden wollte er eben doch. Also postierte er sich mit einigen Anhängern vor der Zufahrt zur Wahlarena und übertrug die RBB-Sendung via Laptop nach draußen, um dort die Fragen zu beantworten, die ihm nicht gestellt wurden.

Vida kann ein Quälgeist sein

Vida weiß, dass er ein Quälgeist sein kann. Er hat den Ruf eines Rechthabers. Die Gruppe der Freien Wähler im Landtag hatte sich innerhalb kurzer Zeit heillos zerstritten. Oft genug hat er, der einer der fleißigsten Redner der vergangenen fünf Jahre war, die Regierung mit seiner insistierenden Art zur Weißglut gebracht. „Meine Aufgabe ist es doch nicht, für gute Fotos zu sorgen“, sagt er. Und: „Ohne uns wäre es im Landtag sicher etwas langweiliger gewesen.“

Mit 19 Jahren ging Vida in die Bernauer Stadtpolitik. Überregional bekannt wurde er später, als er ein erfolgreiches Bürgerbegehren für mehr Kostenkontrolle beim Straßenausbau auf den Weg brachte. Es war die Vorstufe zur erfolgreichen Volksinitiative zur Abschaffung der Ausbaubeiträge.

Polemik gegen Windkraft und Eliten

Vida kann auch polemisieren. Den Ausbau der Windkraft bezeichnet er als einen der „rücksichtslosesten Vorgänge in der Bundesrepublik“. Auf Plakaten der Freien Wähler fehlt auch die pauschale Elitenkritik nicht. Da wird eine Politik für Bürger, nicht der Eliten versprochen. Was er damit meint?

Vida meint, das sei sicher etwas zugespitzt. Aber die Potsdamer Politik sei eben oft eine zentralistische. Da würden Empfänge veranstaltet, bei denen die unterschiedlichsten Verbände für ihre Belange werben, während auf dem Land eine Schule ums Überleben kämpfe: „Politische Arbeit muss sich stärker im ländlichen Raum abspielen“, sagt Vida, „und nicht nur in Potsdam.“

