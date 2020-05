Berlin

Der Verkehrsdienst der Polizei werde die Trecker begleiten, hieß es von der Behörde. Betroffen sind neben der Wilhelmstraße die Stresemannstraße, die Schöneberger Straße und das Hallesche Ufer.

Bei ihrer bundesweiten Aktion fordern die Landwirte von der Politik einen stärkeren Fokus auf Themen wie Biodiversität und Klimaschutz in der deutschen Landwirtschaft. In den vergangenen Monaten haben die Landwirte immer wieder Treckerfahrten in die Innenstädte organisiert, um so auf ihre Belange aufmerksam zu machen.

Von RND/dpa