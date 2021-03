Frankfurt (Oder)

Knappe drei Stunden – so lange musste Damian Kazcmarek warten, bis er endlich das erhoffte Ergebnis bekam: Er wurde negativ auf Corona getestet. Kazcmarek, der in Frankfurt Oder in einer Werkstatt arbeitet, hat sich bereits am Sonntag in der Nähe seiner Wohnung in Słubice auf der anderen Seite der Oder testen lassen. Für umgerechnet 50 Euro, auf eigene Kosten.

„Ich wollte mir den Stress vor der Arbeit ersparen“, sagt Kazcmarek, der am Montagvormittag mit OP-Maske die Stadtbrücke nach Frankfurt (Oder) überquert. Sein negatives Testergebnis hat er im Rucksack mit dabei. „Wenn ich sehe, was hier los ist, bin ich froh, dass ich mich schon am Sonntag testen lassen konnte – auch wenn das teuer ist“, sagt er und blickt beim Vorbeigehen auf die Schlange von etwa 100 Menschen, die sich rechter Hand am Brückenzugang gebildet hat.

Schon am Vormittag bildeten sich lange Warteschlangen. Quelle: Jérôme Lombard

Negatives Testergebnis zwei Mal pro Woche

Es sind vornehmlich polnische Berufspendler, die sich vor dem weißen Zelt auf dem Grünstreifen in der Fahrbahnmitte aufgereiht haben. In dem Zelt hat Brandenburg eine von insgesamt drei mobilen Teststationen im Land eingerichtet, an denen sich die Arbeitnehmer seit Montag 7 Uhr auf das Coronavirus testen lassen können. Die anderen beiden Teststationen befinden sich am Zollparkplatz an der Autobahn A12 in Höhe Frankfurt (Oder)-West und in einem Industriegebiet in Guben (Spree-Neiße). Auch dort hatten sich am Montag lange Warteschlangen gebildet.

Nachdem die Bundesregierung das Nachbarland wegen hoher Infektionszahlen seit Sonntag als Corona-Hochinzidenzgebiet einstuft, müssen sich auch polnische Beschäftigte, die in Deutschland arbeiten, zwei Mal pro Woche mit einem Schnelltest testen lassen. Dasselbe gilt für Studenten, Schüler und Menschen, die ihre Angehörigen besuchen wollen. Wer aus anderen Gründen von Polen nach Deutschland einreist, muss zusätzlich zu einem negativen Testergebnis in Quarantäne.

An der Stadtbrücke in Frankfurt Oder hat Brandenburg eine von insgesamt drei Corona-Teststationen für polnische Arbeitnehmer errichtet. Quelle: Jérôme Lombard

Mindestens ein Test ist kostenfrei

Polnische Staatsangehörige, die in Deutschland sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind, bekommen mit einem entsprechenden Nachweis mindestens einen Test kostenfrei, wie Martin Burmeister, Sprecher des Brandenburger Innenministeriums, sagte. Burmeister betonte, dass die Testzentren lediglich ein Angebot sind. Die Schnelltests könnten auch in den Betrieben in Deutschland oder in den Heimatgemeinden durchgeführt werden.

Ob die Grenzgänger tatsächlich ein negatives Testergebnis in der Tasche haben, wenn sie nach Deutschland kommen, wird allerdings nur mit Stichproben hinter der Grenze kontrolliert. Stationäre Kontrollen an der Grenze – wie etwa zu Tschechien oder zum österreichischen Bundesland Tirol – sind in Brandenburg nicht vorgesehen, sagte Burmeister. So war an der Stadtbrücke auf Frankfurter Seite am Montagvormittag auch nur eine Polizeistreife im Hintergrund zu sehen.

Die Stadtbrücke, die Frankfurt Oder und Slubice verbindet, ist am Montagvormittag verwaist. Quelle: Jérôme Lombard

Kritik an neuer Test-Strategie

„Ich bin einigermaßen verärgert“, sagt Janusz Kaminski. Zusammen mit einem Kollegen steht der Handwerker aus Rzepin in der Nähe von Słubice in der Warteschlange vor der Frankfurter Teststation. „Wenn das in den nächsten Wochen so weiter geht, dass wir einmal in der Woche hier ewig warten und den anderen Test dann auch noch selbst bezahlen müssen, weiß ich nicht, ob sich der Job in Deutschland überhaupt noch lohnt“, schimpft er.

Tatsächlich gibt es an der neuerlichen Test-Pflicht von polnischer Seite Kritik. „Die deutsche Seite sollte eine Lösung finden, bei der die betroffenen Personen für die Tests nichts bezahlen müssen“, sagte Bartosz Marosz von der Bürgerinitiative “Freie Grenzen - Wolne Granice“ der Deutschen Presse-Agentur. Die neue Verpflichtung zu häufigen Tests bedeute eine zusätzliche finanzielle Belastung für Berufspendler.

Derzeit sieht es allerdings nicht danach aus, als würde die sich die Situation an der deutsch-polnischen Grenze so schnell wieder entspannen. Im Nachbarland waren die Infektionszahlen in den vergangenen Tagen drastisch angestiegen. Die Regierung in Warschau legt zwar keinen amtlichen Inzidenzwert vor, der die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner abbildet. Das Robert-Koch-Institut (RKI) geht für Polen von einem aktuellen Wert um die 300 aus.

Von Jérôme Lombard