Angesichts des Formfehlers bei den härteren Geldstrafen und Fahrverboten für Raser wollen alle 16 Bundesländer rechtlich prüfen, ob bereits eingezogene Führerscheine zeitnah zurückgegeben werden. Darauf verständigten sich die Länder nach Beratungen mit dem Bundesverkehrsministerium, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr. Sie folgen damit dem Beispiel Bayerns und des Saarlands, wo bereits so verfahren wird.

Davon betroffen sind auch bereits rechtskräftige Bußgeldbescheide – diese werden von den Ländern einer „Billigkeitsprüfung“ unterzogen, wenn nach dem alten Bußgeldkatalog kein Fahrverbot verhängt worden wäre.

Oliver Grebe, Fachanwalt für Verkehrsrecht in Potsdam, hat auf MAZ-Anfrage erklärt, was das bedeutet: „Angenommen, der Betroffene ist Anfang Mai geblitzt worden, er hat den Bußgeldbescheid mit Fahrverbot schon akzeptiert und den Führerschein schon abgegeben. Das wäre ungerecht, weil die Bundesländer ja entschieden haben, die neuen Regeln nicht mehr anzuwenden. In solchen Fällen kommt der Begriff der »Billigkeit« ins Spiel, wenn es für etwas keine gesetzliche Grundlage gibt. Dann wird der »gesunde Menschenverstand« eingeschaltet, um diese ungerechte Situation auf kurzem Wege aus der Welt zu schaffen.“

Grebe betont aber: „Das gilt wirklich nur für Fahrverbote nach den NEUEN Regeln. Wenn man auch nach dem alten Bußgeldkatalog ein Fahrverbot bekommen hätte, dann ist es egal.“ Die Grenzwerte hierfür liegen bei 31 km/h zu schnellem Fahren in geschlossenen Ortschaft und bei 41 km/h außerorts.

In seiner eigenen Kanzlei hat Grebe einige Fälle, in denen Mandanten seit dem 28. April –an diesem Tag trat der neue Bußgeldkatalog in Kraft – geblitzt wurden. Diese Brandenburger Fälle befänden sich aber alle noch im frühen Stadium – den Autofahrern wurde ein Anhörungsschreiben samt Blitzerfoto geschickt.

Richter in Bayern stellen Verfahren ein

Die „Billigkeitsprüfung“, auf die sich die Länder verständigt haben, betrifft zunächst nur Fahrverbote. Das bedeute aber nicht, dass Bußgelder für zu schnelles Fahren davon unberührt seien, sagt Grebe. Er verweist auf Fälle in Bayern: „Dort sind schon Verfahren ohne Fahrverbot durch die zuständigen Gerichte eingestellt worden, weil ein zu hohes Bußgeld verhängt wurde ohne vernünftige gesetzliche Grundlage.“

In solchen Zweifelsfällen seien Richter gehalten, „auf Nummer sicher zu gehen“ und das Verfahren einzustellen, sagt der Anwalt. Er rät –nicht ganz uneigennützig – dazu, „auf jeden Fall Einspruch“ einzulegen, falls ein Bußgeldbescheid auf Basis der neuen Regelungen eintrudelt.

Die neue Straßenverkehrsordnung sieht eigentlich vor, dass ein Monat Führerscheinentzug droht, wenn man innerorts 21 Kilometer pro Stunde zu schnell fährt oder außerorts 26 km/h zu schnell. Wegen eines Formfehlers in der Verordnung setzten alle Länder den neuen Bußgeldkatalog allerdings Anfang Juli vorerst außer Vollzug. Damals hieß es allerdings, dass nur schwebende Verfahren betroffen seien.

