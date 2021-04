Lastenräder in Brandenburg: Förderprogramm lässt Nachfrage boomen

Potsdam

Wo er früher umständlich das Auto aus der Garage holen musste, nimmt er heute entspannt das Lastenrad mit Elektro-Antrieb: Christian Wessel schwört auf die Transporter auf zwei Rädern. „Ein Lastenrad kann in vielen Bereichen das Auto ersetzen, etwa, um die Kinder zur Schule zu bringen, oder, um den Wocheneinkauf zu erledigen“, sagt er überzeugt.

Wessel ist Mitbegründer der „Klima-Initiative Schwielowsee“ in der Gemeinde Schwielowsee (Landkreis Potsdam-Mittelmark). Seit Dezember gibt es auf Betreiben der Initiative ein Lastenrad mit Elektro-Unterstützung des Typs „Long-John“, das sich Interessierte vor Ort kostenfrei ausleihen können.

Viele wollen das Lastenrad ausleihen

Ermöglicht wurde die Anschaffung des Leih-Lastenrads durch Fördermittel der „Aktion Nachhaltige Entwicklung – Lokale Agenda 21“ des Landwirtschaftsministeriums sowie durch Spenden. „Das Interesse an unserem Leih-Lastenrad ist riesengroß“, schwärmt Wessel. Die vielen Anfragen zum Ausleihen könnten gar nicht alle abgedeckt werden.

Doch schon bald soll Abhilfe kommen: Die Klima-Initiative will zwei weitere Lastenräder mit E-Antrieb für die Gemeinde anschaffen. „Alle drei Ortsteile von Schwielowsee – Caputh, Geltow und Ferch - sollen dann ein frei verfügbares Leih-Lastenrad bekommen“, sagt Wessel. „Damit wollen wir einen Beitrag zur Reduktion von Lärm, Schadstoffemissionen, Verkehrsunfällen und natürlich zum Klimaschutz leisten.“

Bis zu 80 Prozent Förderung vom Land

Möglich wird das Vorhaben in Schwielowsee durch ein Förderprogramm der brandenburgischen Landesregierung, mit dem seit Ende Januar die Anschaffung von Lastenrädern unterstützt wird. 80 Prozent finanzielle Förderung hat das Infrastrukturministerium Gemeinden, Gewerbetreibenden, gemeinnützigen Vereinen und kommunalen Trägern versprochen, wenn sie sich ein Lastenrad mit und ohne Elektroantrieb zulegen. Für Privatperson gilt die Prämie nicht. 600.000 Euro Förderbudget steht 2021 zur Verfügung.

Das Interesse ist groß. „Das Angebot des Landes für die Lastenfahrradprämie wird sehr gut angenommen“, sagt Simone Engler, Sprecherin des Verkehrsministeriums. So sind seit Inkrafttreten der Förderrichtlinien bereits rund 200 Anträge bei der Bewilligungsbehörde, dem Landesamt für Bauen und Verkehr, eingegangen, wie Engler sagt. „Die gute Resonanz zeigt sich auch an der großen Anzahl von Anfragen zum Thema“.

In Potsdam gibt es schon eigene Parkplätze für Lastenräder. Quelle: Bernd Gartenschläger

Fördervolumen bereits zur Hälfte ausgeschöpft

Derzeit werden die Bewilligungsanträge bearbeitet. Mitte April soll es Rückmeldungen geben. Absehbar ist schon jetzt: Da Lastenräder im Schnitt 2.000 bis 3.000 Euro kosten, dürfte das Finanzvolumen bereits nach den ersten zwei Monaten des Förderzeitraums zu mehr als der Hälfte ausgeschöpft sein.

Clemens Rostock, verkehrspolitischer Sprecher der Grünen-Landesfraktion, überrascht der Run auf die Fördergelder nicht. „Dass die Kaufprämie für Lastenräder auf ein reges Interesse stoßen würde, war absehbar“, sagt er. In den zurückliegenden Jahren habe er mit Freude festgestellt, dass sich in Brandenburg immer mehr Leih-Initiativen und auch Privatleute ein Lastenrad anschafften.

Chance für die Verkehrswende

„Das Lastenrad kann kurze Autofahrten ersetzen, welche einen besonders hohen Kraftstoffverbrauch aufweisen“, sagt der Grünen-Politiker. „Das ist eine echte Chance für die Verkehrswende“. Durch den Elektro-Antrieb vieler Modelle sei das Lastenrad auch keineswegs nur etwas für Menschen in Städten. „Das Distanzlimit ist relativ“. Seine Fraktion will sich in der Landesregierung dafür einsetzen, das Förderprogramm rasch finanziell aufzustocken.

Tom Sehrer, Geschäftsführer des Fahrradgeschäfts „Potsdam per Pedales“, hält die Förderprämie für eine super Sache. „Die Nachfrage nach Lastenrädern ist in den vergangenen vier Jahr sehr stark gestiegen“, sagt Sehrer, der sich in seinem Laden auf Lastenräder aus Holland und Dänemark spezialisiert hat und einer der größten Anbieter für die Transport-Drahtesel in Brandenburg ist.

Tom Sehrer (l.) verkauft in Potsdam neben herkömmlichen Drahteseln auch vermehrt Lastenräder. Quelle: Christel Köster

Umsatzplus für Lastenrad-Händler

„Der Umsatz mit Lastenrädern steigt bei uns jährlich um ein Drittel“, sagt der Potsdamer Rad-Händler. Durch das Förderprogramm hätten sich viele Initiative und Gewerbetreibende bei ihm für Angebote gemeldet. „Wenn die Förderbescheide eintrudeln, kann es losgehen“, sagt Sehrer.

Auch in Schwielowsee hofft man darauf, dass es bald losgehen kann. „Unsere drei Lastenräder werden Schule machen“, sagt Christian Wessel von der Klima-Initiative. Wenn viele Menschen sehen, wie praktisch so ein sportlicher Transporter ist, schaffen sie sich vielleicht ja auch einen privat an. „Das Klima würde sich freuen.“

Von Jérôme Lombard