Corona und mildes Wetter: Leag-Chef Rendez kündigt „schmerzhafte Entscheidungen an“

Der niedrige Strompreis setzt den Lausitzer Energiekonzern Leag unter Druck. Leag-Chef Helmar Rendez wandte sich in einem ungewöhnlichen Schritt per Videobotschaft an seine Mitarbeiter. In dem rund sechsminütigen Clip, auf den die Grüne Liga am Dienstag aufmerksam machte, kündigte Rendez an: „Wir werden schmerzhafte Entscheidungen treffen müssen.“ Er begründete dies mit dem schlechten Geschäftsverlauf der letzten Wochen.

Aktuell liege man zwei Millionen Tonnen Rohkohleförderung hinterm Plan, sagte Rendez. „Wir haben circa eine Terawattstunde weniger verstromt als geplant.“ Grund sei der niedrige Strombörsenpreis. Der Strompreis sei so niedrig wie lange nicht, während die CO2-Abgabe gleichgeblieben sei.

Windstromeinspeisung auf Rekordhoch

Als Gründe für die niedrigen Strompreise zählt Rendez folgende Faktoren auf: „Da ist zuallererst das Thema mildes Wetter“, sagte er. Hinzu komme das Corona-Virus, die Lage der Weltwirtschaft, niedrige Gaspreise sowie die höchste Windstromeinspeisung, die es in Deutschland jemals gegeben habe. „Das führt bei uns zu Mindererlösen und damit zu einer Ergebnisbelastung“, so der Vorstandsvorsitzende.

Bemerkenswert: Dass die Leag weniger Braunkohle gefördert und verstromt hat als geplant, liegt Rendez zufolge weder an der vorübergehenden Stilllegung des Tagebaus Jänschwalde durch das Oberverwaltungsgericht noch an dem beschlossenen Kohleausstieg.

Wo gespart werden soll, ist offen

Welche Einsparmaßnahmen, etwa durch einen Stellenabbau in bestimmten Bereichen wie der Verwaltung, es geben könne, ließ Rendez offen. Der Konzern werde sich in jedem Fall neu aufstellen und neue Geschäftsfelder neben dem Kohle-Abbau und dem Kraftwerkssektor suchen müssen, machte Rendez deutlich.

Der Umweltverband Grüne Liga spekulierte am Dienstag darüber, ob ein möglicher Stellenabbau nicht schon länger geplant gewesen sein könnte. „Wenn die Leag jetzt schmerzhafte Einschnitte und Verschlankung ankündigt, stellt sich unweigerlich die Frage, in welchem Maß das langfristig geplant war“, sagte René Schuster von der Umweltgruppe Cottbus. Gerade seien die drei Jahre abgelaufen, für die der tschechische EPH-Konzern einen Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen zugesagt hatte, so Schuster. EPH hatte 2016 die Kohlegruben und Kraftwerke vom schwedischen Konzern Vattenfall für einen unbekannten Preis übernommen.

Von Torsten Gellner