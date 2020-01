Leben mit 30 Kleidungsstücken – wie soll das gehen?

Berlin

Hoher Verbrauch an Kleidungsstücken belastet die Umwelt enorm. Die Konsumforscherin Samira Iran von der Technischen Universität ( TU) Berlin erklärt, wie sie und ihre Kollegen das Verhalten junger Leute ändern möchten. Eine Förderung der Deutschen Bundesstiftung Umwelt in Höhe von 300 000 Euro ermöglicht dem Team ein großes Reallabor-Projekt an Berliner und Ulmer Schulen. Die MAZ sprach mit der Wissenschaftlerin.

Frau Iran, Sie wollen im Februar ein Experiment zum nachhaltigen Konsum von Kleidung machen. Schüler sollen ausprobieren, ob sie ein halbes Jahr lang mit nur 30 Kleidungsstücken auskommen können – Unterwäsche ausgenommen.

Samira Iran: Wir wollen in der Tat an jeweils drei Schulen in Berlin und Ulm Realexperimente starten. Welche Experimente das genau sein werden, ist allerdings noch nicht festgelegt. Wir wollen mit unseren Schülern, Lehrkräften und Praxispartnern die Experimente gemeinsam entwickeln. Die Schüler sollen selbst entscheiden, was sie machen wollen. Das Experiment mit den 30 Kleidungsstücken – man spricht in der Modebrache von „Capsule Wardrobe“, also einer Mini-Garderobe – ist zunächst nur eine Idee. Wir haben auch andere Ideen. Man könnte stattdessen in der Schule auch eine Kleiderbibliothek eröffnen, wo sich die Schüler Kleidung ausleihen könnten. Ob das Mini-Garderoben-Projekt überhaupt durchgeführt wird und an wie vielen Schulen, kann ich jetzt noch gar nicht sagen.

Wenn Sie selbst allein die Wahl hätten: Welches Experiment würden Sie am liebsten ausprobieren?

Die Mini-Garderobe wäre auf jeden Fall interessant. Nachhaltiger Kleiderkonsum hat auch mit Genügsamkeit zu tun. Man sollte sich nicht nur vor allem nachhaltig produzierte Kleidung kaufen, sondern ab und zu auch selbst nähen und überhaupt weniger Kleidung verbrauchen. Wie das funktioniert, wurde bisher ganz wenig untersucht. Deshalb habe ich persönlich ein großes Interesse an dem 30-Stücke-Experiment. Dadurch würde man sicher viel erreichen. Es ist ja kein Geheimnis, dass bei uns zu Hause große Kleiderschränke stehen. Wir stehen oft vor überfüllten Schränken und wissen trotzdem nicht, was wir anziehen sollen. Die Mini-Garderobe hilft damit wahrscheinlich nicht nur, ökologische Probleme der modernen Textilproduktion zu reduzieren, sondern würde auch Spaß und mehr Selbstzufriedenheit bringen.

Würden Mini-Garderoben nicht enormen Gegenwind erfahren? Die Influencer im Internet rufen doch ständig zum Konsum auf.

Das stimmt. Dazu muss ich aber sagen, dass auf der anderen Seite auch der Minimalismus im Trend liegt. Denken Sie zum Beispiel an das Buch „Aufräumen mit Marie Kondo“. Es gibt Influencer, die sich in diese Richtung orientieren. Und es gibt sogar schon jetzt Influencer, die ausdrücklich für die Mini-Garderobe werben. Es ist noch nicht sehr verbreitet, aber die Richtung deutet sich an. Für uns als Gruppe ist es wichtig, dass wir einen erfolgreichen Social-Media-Auftritt haben. Auf Instagram gibt es viele Influencer, mit denen wir gerne zusammenarbeiten wollen.

Dann könnte es sein, dass die TU Teil dieser minimalistischen Influencer-Bewegung wird?

Ja, sicher. So etwas gibt es ja auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen. „ Fridays for Future“ hat viele gesellschaftliche Fehlentwicklungen an die Öffentlichkeit gebracht. Die TU beteiligt sich an dieser Bewegung. Sie hat zum Beispiel die Organisation einer Ringvorlesung zum Klimaschutz an der Universität unterstützt. Zu diesen Vorlesungen kommen bis zu 600 Zuhörer.

Welche Erfahrung haben denn Sie persönlich mit minimalistischem Kleiderkonsum?

Ich persönlich habe einen sehr kleinen Kleiderschrank. Als ich für ein paar Monate in Sydney wohnte, war die Auswahl noch geringer. Ich hatte nur 25 Kleidungsstücke dabei. Damit bin ich sehr gut klar gekommen. Es war allerdings auch recht einfach, denn es war sehr warm. Über die Dauer eines halben Jahres und bei kühlerem Wetter wird es natürlich etwas schwerer.

Trotzdem: Man kann offenbar auch mit wenig sehr hübsch und modisch daherkommen, oder?

Auf jeden Fall. Die Idee der Mini-Garderobe hat nicht nur das Ziel, umweltfreundlich Mode zu konsumieren, sondern sich auch jeden Tag sehr schön und individuell zu kleiden. Ich soll darüber nachdenken, wie ich meine Kleidung kombinieren kann, damit ich stets gut und schick aussehe. Das wäre auch das Ziel unseres Mini-Garderoben-Experimentes, falls die Schüler sich dafür entscheiden würden.

Warum ist unsere übliche Art, Textilien zu konsumieren eigentlich so umweltschädlich?

Kleidung zu kaufen ist an sich nicht umweltgefährdend. Problematisch ist die Art, wie wir kaufen und was wir kaufen und vor allem wie wir die Kleidung nutzen. Die Textilbranche hat nämlich viele ökologische Folgen. Das Färben der Textilien belastet das Wasser und verschmutzt die Luft, der Anbau von Baumwolle verlangt den Einsatz von Pestiziden und schließlich werden die Kleider nicht mehr in der Nähe produziert, sondern machen meist eine sehr lange Reise durch die Welt. Damit werden durch Kleiderkonsum auch die CO2-Emissionen erhöht.

Gibt es Schätzungen, wie viele Kleidungsstücke sich ein typisch deutscher Teenager im Monat anschafft?

Nach einer Greenpeace Studie von 2015 besitzen Erwachsene in Deutschland fast 5,2 Milliarden Kleidungsstücke. Von diesen werden aber fast eine Milliarde nie getragen und eine weitere Milliarde ganz selten. Vieles liegt einfach unbenutzt in unseren Kleiderschränken. Teenager selbst geben mehr als vier Milliarden Euro pro Jahr für Kleidung aus. Unter den Produkten sind auch viele Drei- oder Zwei-Euro-T-Shirts. Da kann man sich vorstellen, wie viele einzelne Kleidungsstücke diese Zielgruppe konsumiert.

Von Rüdiger Braun