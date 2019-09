Lebendfallen für Wildschweine: Niedersachsen macht vor, wie es gehen kann

Hannover

Nicht nur Brandenburg, auch andere deutsche Bundesländer kämpfen gegen Wildschweinpopulationen – und gegen die drohende Afrikanische Schweinepest (ASP), die in Europa unter anderem schon in Belgien, Polen und Tschechien ausgebrochen ist und damit vor den Toren Deutschlands lauert. Auch wenn diese Erkrankung für Menschen und Haustiere wie etwa Hunde nicht ansteckend und damit keine Gefahr ist, so endet sie für Wild- und Hausschweine zumeist tödlich. Hat sich auch nur ein Tier einer Schweinezucht angesteckt, so muss der gesamte Bestand getötet werden. Ein enormer wirtschaftlicher Verlust für betroffene Landwirte.

Großversuch mit Lebendfallen

Auf Lebendfallen für Wildschweine setzt daher jetzt das niedersächsische Landwirtschaftsministerium, weil die Tiere die Krankheit übertragen können. Ein auf vier Jahre angelegter Großversuch mit Lebendfallen ist gestartet. Dazu wurde eigens ein Berufsjäger eingestellt, der das Projekt betreuen wird.

Wo er die Fallen genau aufgestellt hat, verrät er aber nicht – denn wie in Brandenburg, wird auch in Niedersachsen das Vorhaben stark kritisiert, selbst von Jägern. Dabei ist genau das Pro- auch das Contra-Argument: Wenn das Schwarzwild aufgrund von Fütterung etwa mit Mais oder Eicheln in die Falle gegangen ist und diese vom Jäger geschlossen wurde, kann er noch auswählen, welche Tiere er erlegt und welche er freilässt.

Jäger: Das ist nicht mit der Jagdethik vereinbar

Kritik: Das verursacht in diesem Moment Stress bei den Wildschweinen. Manche Jäger können das nicht mit ihrer Jagdethik vereinbaren, sagt Peter Hemmerden, Jagdpächter von Kleinmachnow und Stahnsdorf: „Jäger sind auch nur Menschen – das kommt manchmal zu kurz.“

In Brandenburg sind in 45 Jagdbezirken Fallen genehmigt. In Güterfelde haben die Landesforste seit rund drei Wochen einen Saufang aufgestellt und dort in einem ersten Vorgang vier Tiere erlegt, so Carsten Leßner, Leiter der Obersten Jagdbehörde. Auch in Bayern, Hessen, Baden-Württemberg, Thüringen oder Rheinland-Pfalz sind die Fallen im Einsatz.

Von Konstanze Kobel-Höller