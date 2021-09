Leerstehende Dorfkirchen in Brandenburg: Ein Abriss ist undenkbar

Potsdam

Die Evangelische Kirche in Brandenburg steht vor immensen Aufgaben. Ihre Gemeinden verlieren Mitglieder, besonders auf dem Land. Viele der 1600 Dorfkirchen im Land stehen mittlerweile leer oder werden nur noch selten genutzt. Zahlreiche dieser sakralen Gebäude brauchen aber dringend eine Teilüberholung oder im schlimmsten Fall eine komplette Sanierung.

Kosten liegen bei rund 500 Millionen Euro

Die Kosten dafür sind immens – sie liegen bei rund einer halben Milliarde Euro. Zu viel für die Gemeinden und viele betroffene Kommunen. Von der Landesregierung kommt zwar Förderung, aber das Geld reicht nicht, um die Gotteshäuser zu erhalten Was also tun? Ein Abriss kommt nicht infrage, denn in vielen Orten ist die Kirche nicht nur der Mittelpunkt des dörflichen Lebens, sondern oftmals der letzte öffentliche Raum.

Kirchen sind Kulturschatz der Mark

Zudem stammen viele der Dorfkirchen aus dem Mittelalter, sind also für das Land ein unermesslicher Kulturschatz. Denkmalschützer sprechen sich für eine Umnutzung der Gebäude aus. Das könnte funktionieren, wenn alle Beteiligten sich einigen und sich vor allem Menschen finden, die Lust und Zeit haben, sich zu engagieren. Wie so oft ist also das Ehrenamt gefragt. So könnten bald aus einst sakralen Orten kleine Bibliotheken oder Vereinsheime werden. Die Dorfkirchen wären gerettet. – und das Leben im Dorf auch.

Von Gesa Steeger