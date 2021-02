Lehrerinnen und Erzieherinnen sind in der Impfreihenfolge aufgerückt. Als Jeannine Manthey, Grundschullehrerin in Michendorf, davon hörte, griff zum Telefon und bekam kurzfristig tatsächlich einen Termin. Doch das ist offiziell noch gar nicht vorgesehen. Im Potsdamer Impfzentrum wurde ihr die Impfung am Freitag verweigert.