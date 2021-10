Lehrermangel in Brandenburg: Es fehlen die Grundlagen

Potsdam

Es herrscht ein Lehrkräftemangel in Brandenburg und das vor allem in den ländlichen Regionen. Abhilfe soll nun ein Stipendienprogramm schaffen, das sich an Lehramtsstudierende wendet, die sich vorstellen können, nach ihrem Abschluss an Schulen zu unterrichten, die fern von Potsdam oder Berlin liegen. Finsterwalde, Stechlin oder Roskow.

34 Prozent Quereinsteiger

Wer sich für die Randlage entscheidet, wird dafür finanziell gefördert. Die Idee hinter dem Programm ist schnell erklärt: Die ländlichen Regionen sollen belebt und der Lehrermangel bekämpft werden. Denn der ist in Brandenburg gravierend. Aufgefangen wird er bisher von Quereinsteigern – und das sogar zum großen Teil. So waren im letzten Jahr rund 34 Prozent der neu eingestellten Lehrkräfte Seiteneinsteiger. Insgesamt hat rund jeder achte der insgesamt 20.900 Lehrkräfte in Brandenburg kein Lehramtsstudium absolviert.

Es fehlt an Grundlagen

Angesichts dieser Zahlen drängt sich die Frage auf, ob die 23 Landlehrer-Stipendien da nicht mehr als der buchstäbliche Tropfen auf dem heißen Stein sind. Denn es braucht mehr, um qualifizierte Berufseinsteiger aufs Land zu holen und vor allem, um diese dort zu halten: einen besseren Ausbau des Nahverkehrs, schnelles Internet und gute Betreuungsangebote. Grundlagen, die in vielen Regionen noch immer fehlen. Da helfen auf Dauer auch keine Stipendien.

Von Gesa Steeger