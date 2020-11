Potsdam

Er fährt durch eine geöffnete Schranke am BER-Flughafen. Viele haben das milliardenschwere Projekt noch nicht gesehen, doch Thomas Job nimmt die erste Ausfahrt raus aus dem Flughafen. Ein matschiger Weg führt ihn hinter den Zaun des BER, auf einen großen Hügel. „Hier wollte ich hin“, sagt er.

Ein Freund habe ihn gebeten, sich den Platz einmal anzuschauen. Und zu prüfen, ob man von dem Hügel eine gute Sicht auf die Start- und Landebahn des Flughafens habe. „Der Platz hier ist etwas zu weit weg, aber die Sicht ist gut“, sagt Job. Er würde dem Platz eine „Zwei Minus“ geben.

Der 49-Jährige kommt aus einer reisebegeisterten Familie. Schon seit der Kindheit ist er den Flugzeugen mit einer Kamera hinterhergejagt. Seit vier Jahren betreibe er das „Planespotting“ aber intensiv. „Mich begeistern das Aussehen und die Technik dahinter. Wie können 200 Tonnen abheben und in der Luft fliegen?“, fragt er.

Ein Freund bat ihn, zu schauen, ob sich der Hügel für gute Videos und Fotos eignen würde. Job findet: „Eine zwei Minus!“ Quelle: Steve Reutter

Die Planespotter-Szene sei vor allem in Deutschland und den englischsprachigen Ländern groß. Und vielseitig. „Die einen interessieren sich für militärische Fluggeräte, die anderen für zivile“, sagt er. Wiederum andere fotografieren, während Job und andere filmen. Sein Hobby hat er zum Beruf gemacht. Er ist Reiseverkehrskaufmann und vertreibt auf seiner Internetseite Flugtickets.

Viele Planespotter seien traurig, dass der Flughafen Tegel nun geschlossen wird. Denn für die Flugzeug-Nerds war er weltweit einer der besten Flughäfen. „Dort gab es eine sechseckige Terrasse“, sagt Job, „für Fotos und Videos war das perfekt“, ergänzt er. Weltweit habe kein anderer Flughafen eine solche sechseckige Terrasse.

Der BER hat zwar auch eine, jedoch mit einer Glaswand davor, was es etwa bei Regen schwer machen würde. Auch ist sie nicht sechseckig, so dass nicht in jede Richtung gefilmt und fotografiert werden kann. Schaut man von der gläsernen Terrasse des BER heraus, verdecken zudem große Stahlträger die Sicht auf die Start- und Landebahn. Also müssen sich Job und die anderen Planespotter entlang des Zaunes außerhalb des BER ihre Plätze suchen.

In der Spotter-Szene gebe es aber noch viel verrücktere Nerds

„In Tegel war man einfach näher dran, wir hatten einen perfekten Blick“, sagt Job. Am BER sei das nicht möglich. Dennoch hält sich seine Enttäuschung über den neuen Flughafen in Grenzen. „Es war uns allen klar, dass Tegel besser ist, demnach ist die Enttäuschung nicht so groß“, sagt er. Die generelle Kritik am neuen Flughafen BER in Schönefeld könne er aber nicht nachvollziehen.

„Schlecht angebunden ist er nicht und für den Beginn ist der Flughafen groß genug für die vielen Passagiere“, sagt er. Später könne der Flughafen ja noch ausgebaut und erweitert werden, meint er. „Der Flughafen hat Zukunftspotenzial“, findet Job. Er kritisiere lediglich, dass der BER unübersichtlich sei. „Die Passagiere müssen sich im Vorfeld genau erkundigen, welche Bahn, zu welchem Terminal fährt“, sagt er. Weiß man das nicht oder erkundigt sich nicht, kann das am neuen Flughafen zu langen Wegen führen.

In der Luft, mehrere hundert Meter über Job, ist ein Flugzeug zu hören. Er blickt hoch. „Es ist zweistrahlig, das muss eine 747 sein“, sagt er. Und tatsächlich: Ein Blick auf eine App verrät ihm, die 747 fliegt von Frankfurt ins russische Krasnojarsk. In der Spotter-Szene gebe es aber noch viel verrücktere Nerds, die quasi jedes Flugzeug aus mehreren hundert Metern Entfernung erkennen würden.

Mit seinem Auto fährt er den Zaun weiter entlang und entfernt sich vom Hügel. Er hat einen Tipp bekommen: Irgendwo rund um den BER soll ein Holzturm stehen, von dem man eine perfekte Sicht habe. Lange sieht er nichts, und als er die Suche danach aufgeben wollte, steht er da. Ein rund fünf Meter hoher Holzturm mit freiem Blick auf die gesamte Start- und Landebahn.

„Von hier oben sieht man sogar den Fernsehturm“, freut sich Job. Es sei der perfekte Platz. Allerdings bietet der Turm nur Platz für eine, maximal zwei Personen. „Um diesen Platz werden sich die Planespotter wie in Mallorca mit Handtüchern um die Liegen streiten“, sagt der Familienvater.

Job hat ihn gefunden: Der perfekte Spotterplatz am BER. Quelle: Steve Reutter

Vor drei Monaten sei seine Tochter geboren, verrät er. Zweimal habe er sie bisher mit auf den Flughafen nach Tegel genommen. „Hoffentlich wird sie eines Tages auch Spotterin“, sagt er.

Und vielleicht sieht er am BER in Schönefeld auch einmal seine beiden Lieblingsflugzeuge. Thomas Job gerät ins Schwärmen. Das sind der Airbus A 380, „der König der Lüfte“. Weil er so viele Passagiere wie kein anderes Flugzeug transportieren könne. Und eine Boeing 747, „die Königin der Lüfte“, das sei „das längste Passagierflugzeug der Welt“.

Von Steve Reutter