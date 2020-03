Brandenburg könnte 3500 Flüchtlinge aufnehmen

Potsdam

In den vier Erstaufnahmeeinrichtungen von Brandenburg ist derzeit nur die Hälfte der 3000 Plätze besetzt. Deswegen geht der Leiter der Zentralen Ausländerbehörde (ZABH), Olaf Jansen, davon aus, dass Brandenburg auf einen möglichen Flüchtlingsstrom aus dem türkisch-griechischen Grenzgebiet gut vorbereitet ist.

„Wir haben die gesamten Registrierungsprozesse zwischen den Bundes- und den Landesbehörden sehr eng verzahnt, insbesondere hier in Brandenburg greift das Hand in Hand“, sagte Jansen. Die Situation sei mit der von 2015 überhaupt nicht zu vergleichen. Es gebe eine „sehr ausgefeilte Logistik“.

Die Kapazitäten könnten hochgefahren werden und die Registrierungsschritte, die erkennungsdienstliche Maßnahmen und die Erstuntersuchung planmäßig durchgeführt werden.

Container für Flüchtlinge stünden bereit

Die aktuelle Platz-Kapazität könne rasch auf 5000 Plätze ausgeweitet werden. „Wenn sich die Flüchtlingszahlen vervierfachen würden, dann müssten wir möglicherweise zusätzliche Kapazität schaffen. Aber auch dafür gibt es Pläne“, sagte Jansen. Zusätzlich gebe es sieben Containeranlagen, die aufgebaut werden könnten.

Gerade erst sei eine interne Studie zusammen mit dem Bundsamt für Migration und Flüchtlinge (BamF) erstellt worden, wonach Brandenburg doppelt so viele Flüchtlinge ohne Probleme aufnehmen könnte als derzeit ins Land kommen.

Sondersitzung der Innenminister

Vor dem Hintergrund der Entwicklungen an der griechisch-türkischen Grenze kommen die EU-Innenminister am Mittwoch in Brüssel zu einer Sondersitzung zusammen. Am Samstag hatte die Türkei ihre Grenzen zur EU geöffnet. Laut griechischen Behörden wurden Tausende Flüchtlinge am Grenzübertritt gehindert. Dienstag versprach EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen Griechenland die Solidarität der EU und kündigte eine Verstärkung der Frontex-Truppe in der Region an. Gleichzeitig bleibt das Problem der Verteilung von Schutzsuchenden innerhalb der EU unter den Regierungen ungelöst.

Von Torsten Gellner