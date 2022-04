Potsdam

Ukrainische Schüler, die nach Niedersachsen geflüchtet sind, können die Schulplattform des Landes jetzt auch in ukrainischer Sprache nutzen. Die Lernplattform wird außerdem in Brandenburg und Thüringen angeboten, wie das niedersächsische Kultusministerium am Mittwoch mitteilte. „In der aktuellen Situation können wir den Geflüchteten gerade mit digitalen Mitteln unbürokratisch und schnell helfen, hier anzukommen und ihren Bildungsweg fortzusetzen“, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD).

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Schul-Cloud bietet Schulen einen Raum, in dem Lehrkräfte und Schüler landesweit und schulübergreifend digitale Lehr- und Lerninhalte sicher nutzen können. Das ermöglicht ukrainischen Schülern etwa die ortsunabhängige Betreuung durch ukrainisch sprechende Lehrkräfte. Das Portal enthält unter anderem ein Lern-Management-System, Kalenderfunktionen und Stundenplan-Fenster sowie Tools für Videokonferenzen. In der Niedersächsischen Schul-Cloud sind den Angaben zufolge rund 1.700 Schulen registriert und etwa 455.000 Schülerkonten angelegt.

Von RND/dpa