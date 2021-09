Potsdam

In Brandenburg soll aufgrund der massiven Lernrückstände von Schülerinnen und Schülern infolge der Corona-Pandemie zügig zusätzliches Personal eingestellt werden. Bereits nach den Herbstferien im Oktober sollen 200 Lehrkräfte sowie weiteres pädagogisches Personal an den Schulen zum Einsatz kommen, kündigte Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) am Donnerstag im Bildungsausschuss des Landtags an.

Die zusätzlichen Stellen zum regulären Personal – 178 an staatlichen Schulen und 22 für freie Träger – sind auf zwei Jahre befristet. Ernst sagte, der Lehrkräftemarkt sei angespannt. Sie sei aber zuversichtlich, dass die Stellen besetzt werden – auch durch das Aufstocken von Teil- in Vollzeit durch Lehrkräfte. Außerdem sollen weitere Schulsozialarbeiter eingestellt werden. Jeder Landkreis und jede kreisfreie Stadt bekommen dafür für drei bis Ende 2023 befristete Stellen die finanziellen Mittel.

„Aufholen nach Corona“ wird verlängert

Ernst sagte, Schülerinnen und Schüler, die wegen Lernrückständen einen größeren Bedarf an Unterstützung benötigten, bräuchten auch mehr Zeit zum Lernen. Die Angebote seien vielfältig – vom Lernen in Fördergruppen an Schulen bis zu außerschulischen Freizeitaktivitäten. Das Programm „Aufholen nach Corona“ soll bis Ende November verlängert werden, teilte Ernst weiter mit. Jeder Schule steht seit Ende August ein Budget von 3000 Euro zur eigenen Verfügung bereit. Die bisherigen Rückmeldungen von den Schulen seien sehr positiv, sagte die Ministerin. Die Mittel sollten ursprünglich bis Ende Oktober ausgegeben werden.

Testpflicht bis Sommer 2023?

Die Testpflicht an Brandenburgs Schulen könnte nach den Plänen des Bildungsministeriums bis Sommer 2022 anhalten. Aktuell seien die Schulen mit insgesamt 12,2 Millionen Antigen-Schnelltests ausgestattet worden, sagte Ernst. Diese sollen bis zu den Herbstferien einschließlich der Hortbetreuung in den Ferien reichen. Weitere Testbeschaffungen seien sind vorgesehen, um den Bedarf bis Ende des Schuljahres 2021/22 zu decken, hieß es.

Das bisherige Testkonzept an den Schulen solle fortgeführt werden: Ungeimpfte oder Nicht-Genesene müssen sich zweimal in der Schulwoche testen lassen – „andernfalls darf die Schule nicht betreten werden“, so das Ministerium. Zugleich appellierte die Ministerin an die Lehrerinnen und Lehrer, sich impfen zu lassen. Eine verpflichtende Abfrage nach dem Impfstatus von Lehrkräften soll es nach jetzigem Stand nicht geben, sagte Ernst. „Entschieden ist aber noch nichts.“

Inzwischen hätten alle Lehrkräfte sowie das gesamte Personal an Schulen in Brandenburg ein Impfangebot bekommen. Die Rückmeldungen von Schulleitungen würden von einer hohen Impfbereitschaft unter den Lehrkräften sprechen, sagte Ernst. Die Impfquote liege zwischen 80 bis 95 Prozent.

Kritik von Linken und AfD

Die bildungspolitische Sprecherin der Linken-Fraktion, Kathrin Dannenberg, äußerte Zweifel, dass die staatlichen Schulämter im Oktober die zusätzlichen Stellen mit geeignetem Personal besetzen können. Es komme darauf an, zusätzliche Stellen zum Einsatz zu bringen, betonte sie. „Bei einem bundesweiten Lehrermangel sollte jede Lehrkraft gehalten werden“, betonte sie.

Der AfD-Abgeordnete Dennis Hohloch sagte, er halte die Ankündigung von Ministerin Ernst nicht für realistisch, das zusätzliche Personal im Oktober einsetzen zu können.

