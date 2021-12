Potsdam

„Eine Impfpflicht ist durchsetzbar und hätte schon viel früher beschlossen werden können, wenn Bund und Länder es gewollt hätten“, schreibt Klaus Weinhold aus Potsdam zum Artikel „Die Wut der Geimpften“, 4./5. Dezember“. Weiter schreibt er: „Artikel 2 des Grundgesetzes gibt es her, denn er lautet „Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt“. Wenn sieben von zehn Menschen, die an Covid-19 erkrankt sind, Ungeimpfte sind und die Krankenhausbetten blockieren, dann ist eine rote Linie überschritten. Diese Menschen müssten die Behandlung bezahlen, da sie sich selbst in Lebensgefahr gebracht haben. Dadurch müssen auch Operationen verschoben werden und Menschen weiter leiden. Die Stimmung in der Politik ist gekippt und Deutschland steuert endlich in Richtung einer Impfpflicht. Diese sollte am besten noch im Dezember beschlossen werden. Ungeimpfte müssten dann bei Nichterscheinen zu einem Impftermin Bußgelder in empfindlicher Höhe entrichten. Als Muster könnten die Vorschriften bei den Masern dienen. Bei Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung werden auch Bußgelder verhängt – ohne Berücksichtigung der Höhe der Einkünfte. Die zukünftige Regierung hat hier noch viel zu tun.“

Hetze und Ausgrenzung

Peter Greiser und Regina Wilde aus Potsdam entgegnen: „Bezug nehmend auf Ihren Artikel, möchten wir hiermit unseren Unmut über den Tenor dieser Zeilen zum Ausdruck bringen. Zwar wird darin halbherzig erwähnt, dass neben den Impfverweigerern auch die Politik ihren Anteil an der jetzigen Misere der Gesellschaft hat. Wenn jedoch gleichzeitig ein beliebter Fernsehmoderator mit seiner andersartigen Meinung zitiert wird und gleichwohl geschönte Statistiken auftauchen, die der Bevölkerung ein absolutes Unverständnis der Massen für Ungeimpfte suggerieren, muss man sich doch fragen, wo wir mit unserer angeblichen Demokratie 30 Jahre nach der Wende gelandet sind. Zur Erinnerung: Noch besteht keine Impfpflicht und solange dies so ist, sollte jeder selbst entscheiden können, was er für richtig befindet. Eine unsägliche Hetze und Ausgrenzung von Teilen der Bevölkerung unter dem Deckmantel der Solidarität tut uns gewiss nicht gut.“

Wir haben es doch in der Hand

„Über den Leitartikel ,Ein Zeugnis des Politikversagens’ vom 3. Dezember habe ich mich ziemlich geärgert – insbesondere über den Schlussabsatz, in dem Sie der Politik ’Scheitern’ und ’einen Verlust des Vertrauens in die Politik, der – gerade im Osten – aus früheren Enttäuschungen resultiert und der nun durch den Impfpflicht-Wortbruch erneut verstärkt wird’ attestieren“, schreibt Bernd-Dietrich Schrickel aus Wensickendorf. „Ich halte solche Sätze für Populismus, der das leider weit verbreitete, dumpfe ,die da oben machen sowieso, was sie wollen’-Denken (oder noch schlimmere, rechte Sprüche) bestärkt und befördert. Natürlich hat ,die Politik’ Fehler gemacht in der Corona-Bekämpfung. Aber wer hätte das nicht?! Die Abwägung zwischen wissenschaftlich basierten Forderungen einerseits und wirtschaftlicher bzw. sozialer Verantwortung andererseits gehört wohl zu den schwierigsten Entscheidungsprozessen, die man sich vorstellen kann. Da ist es so leicht, auf ,die da oben’ zu meckern und von Politikversagen zu schwadronieren. Was ich gerne mal gelesen oder gehört hätte, wäre ein Verweis auf uns Bürger. Wir haben es doch in der Hand, uns der Pandemie entgegenzustellen. 62,8 Prozent Impfquote in Brandenburg ist da kein besonders schmeichelhaftes Zeugnis, das wir Bürger uns ausstellen lassen müssen. Ich halte es eher mit Kennedy, der einst formulierte: ,Frage nicht, was Dein Land für Dich tun kann. Frage, was Du für Dein Land tun kannst’. In diesem Sinne plädiere ich für Selbstverantwortung und bei denjenigen, die es immer noch nicht verstanden haben, für eine Impfpflicht.“

Herkunftsländer brauchen Hilfe

Zum Artikel „Warnschuss aus Brüssel“ und „EU verschärft Sanktionen gegen Belarus“ vom 16. November schreibt Gerhard Jährig aus Zehdenick: „Mit neuen EU-Sanktionen löst man das Flüchtlingsproblem nicht, im Gegenteil. Die westlichen Staaten sollten das endlich begreifen. Die EU wäre gut beraten, wenn sie die Herkunftsländer der Flüchtlinge unterstützen würde. Und dabei müssten die Flüchtlinge beim Aufbau ihrer Heimatländer einbezogen werden. Das wäre nach meiner Auffassung der richtige Lösungsweg. Das Sanktionswerkzeug erweist sich als wirkungslos. Ein Armutszeugnis für die aktuelle politische EU-Führung, die auf Aktionismus setzt und keine politische Sackgasse auslässt.“

Migranten stehen an der belarussisch-polnischen Grenze in einer Schlange, um warmes Essen zu bekommen. Quelle: OKSANA MANCHUK/DPA

Ein Hoffnungsschimmer

Zum Text „Handel zwischen Deutschland und Russland wächst“ vom 8. Dezember schreibt Hartmut J. Möller aus Rangsdorf: „Im genannten Artikel wird ein kleiner Hoffnungsschimmer in Bezug auf die eskalierten Spannungen zwischen Russland und Deutschland spürbar: Wenigstens der Handel floriert weiter. 5,2 Milliarden Euro betrug das Volumen demnach zwischen Deutschland und Russland im September 2021. Nachzulesen ist weiter, dass dies 16 Prozent mehr sind als im gleichen Monat des Jahres 2019. Das bedeutet, der Handel ist auch in Corona-Zeiten gewachsen. Handel zu treiben und konstruktiv miteinander zu reden sind wohl gute Möglichkeiten, die bestehenden Konflikte zwischen den Ländern abzubauen. Das wünschte ich mir auch von unserer neuen Außenministerin Baerbock, wenn sie hoffentlich auch bald nach Moskau reist.“

