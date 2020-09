Potsdam

Der „ Aufbau Ost“ ist technisch gesehen Geschichte: Brandenburgs Finanzministerin Katrin Lange ( SPD) hat am Montag den letzten Fortschrittsbericht zur Verwendung der Solidarpakt-II-Mittel vorgestellt. Es ist auch der letzte, denn 2019 endete das seit 1995 laufende, 2005 noch einmal neu aufgelegte Programm zur Stärkung der ostdeutschen Länder. Im vergangenen Jahr ist die letzte Tranche an Brandenburg ausgezahlt worden: 300 Millionen Euro.

Davon hat das Land unter anderem zentrale Areale in den Innenstädten von Perleberg ( Prignitz) und Luckenwalde ( Teltow-Fläming) neu gestalten lassen, ebenso den Lennépark in Frankfurt (Oder). In Herzberg (Elbe-Elster) wurde eine Grundschule erweitert, die Sport-Fakultät der Uni Potsdam erhielt eine Turnhalle im Luftschiffhafen, bei Teltow ( Potsdam-Mittelmark), Bernau und Biesenthal ( Barnim) entstanden Radwege und das in Schieflage geratene Künstlerhaus Schloss Wiepersdorf ( Teltow-Fläming) wurde in eine Stiftung überführt. Es wird jetzt saniert.

Anzeige

Viel Geld für marode Innenstädte

Seit 1995 hat Brandenburg 30 Milliarden Euro aus Solidarpaktmitteln erhalten, 210 Milliarden Euro gingen insgesamt an die ostdeutschen Bundesländer. Die Schließung der Infrastrukturlücke zu Westdeutschland war eines der Hauptanliegen des Pakts, außerdem die Stützung der ostdeutschen Kommunen, die wesentlich finanzschwächer waren und teilweise noch sind als die in Westdeutschland. „Mit Auslaufen des Solidarpakts II im letzten Jahr geht ein wesentliches Kapital des Aufbaus Ost und damit der deutschen Einheit zu Ende“, sagte Finanzministerin Lange.

Die Erfolge dieses enormen Transferprogramms könne laut Lange „jeder sehen“, die Sanierung der Städte habe dazu geführt, dass „sich viele Menschen wieder mehr mit ihren Orten identifizieren“, so Lange. Als Beispiel nannte sie Wittstock/ Dosse ( Ostprignitz-Ruppin), das im Rahmen der Landesgartenschau profitiert habe. In den vergangenen Jahren waren mit den Transfermitteln unter anderem die Klöster Chorin ( Barnim) und Neuzelle ( Oder-Spree) auf Vordermann gebracht und die Entwicklung des Wissenschaftsstandorts Potsdam forciert worden. Dank der Millionen aus dem Pakt konnten vielerorts Bodenaltlasten bereinigt werden.

Viele kleiner Orte am Rande des Landes profitierten

Gerade kleine und mittlere Städte, die so prägend für Brandenburg seien, hätten viel Geld abbekommen, resümiert Lange. Mit Hinblick auf die Solidarpaktmittel könne „keine Rede davon sein, dass periphere oder ländliche Gebiete abgehängt worden sind“, so Lange.

Defizite sieht Lange beim Breitbandausbau, der trotz der hohen Aufwendungen nicht schnell genug vorangekommen sei. „Damit kann man nicht zufrieden sein“, äußerte die Ministerin.

Die Finanzbeziehungen der Länder sind wegen des Auslaufens des Solidarpakts II neu geregelt worden. Brandenburg wird also an anderer Stelle einen Teil der Finanzlücke schließen können – zu genauen Summen machte die Ministerin keine Angaben.

Finanzministerin: Brandenburg bleibt finanzschwächer als westdeutsche Länder

Trotz der guten Entwicklung Brandenburgs – die Arbeitslosenquote liegt unter der einiger westdeutscher Länder und das Land verliert derzeit auch keine Einwohner mehr – warnt die Finanzministerin vor übergroßem finanzpolitischem Optimismus. „Die finanziellen Möglichkeiten des Landes werden weiterhin hinter denen der finanzschwachen westdeutschen Flächenländer zurückbleiben“, sagte Lange, der heikle Haushalsverhandlungen bevorstehen. Durch Corona entgehen dem Land hohe Steuereinnahmen.

Linken-Fraktions-Chef Sebastian Walter kritisierte: „Es ist Vieles erreicht worden. Sanierte Städte und Straßen bedeuten aber noch lange keine gleichwertigen Lebensverhältnisse.“ In Führungspositionen finde man kaum Ostdeutsche. „Brandenburger arbeiten immer noch länger als der Bundesdurchschnitt und verdienen dabei weniger, sind stärker von Arbeitslosigkeit und Armut bedroht“, so der Linken-Politiker. Niedriglöhne und Tarifflucht, Minirenten und Armut seien „Spaltpilze für jede Gesellschaft“ und eine Tatsache in Brandenburg – 30 Jahre nach der Wiedervereinigung.

Die Solidarpaktmittel sind – trotz der Ähnlichkeit der Begriffe – nicht zu verwechseln mit den Einnahmen aus dem Solidaritätszuschlag. Der „Soli“ wird bekanntlich weiterhin erhoben.

Von Ulrich Wangemann