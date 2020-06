Lieberoses Bürgermeisterin will mit Putin einen Radweg bauen

Lieberose

In ihrem Café am „Markt 6“ in Lieberose ( Dahme-Spreewald) will man nicht sagen, wo sie ist. Sie selbst hat momentan keine Zeit, sagt sie am Telefon. Petra Dreißig (Bündnis Zukunft Lieberose) will über ihren Brief an Wladimir Putin, über den der RBB zuerst berichtet hatte, offenbar nicht reden. Dabei wäre es doch so interessant zu wissen, wie ernst sie es meint.

Die Bürgermeisterin hat nämlich kürzlich einen ziemlich locker formulierten Brief an den russischen Staatspräsidenten verfasst und ihm einen Vorschlag gemacht: „Lassen Sie uns gemeinsam neue Wege bauen: den Putin-Radweg.“

Die Straßen in dem kleinen Städtchen am Rande des Spreewaldes sind wahrlich nicht berauschend. Und Petra Dreißig (45) will, dass in dem Ort etwas passiert. So, wie sie ist, hat die 1500-Einwohnerstadt wenig Aussicht, zu einem Touristenmagnet zu werden. Aber weshalb ausgerechnet Putin? Vielleicht, weil das so absurd ist. Und für Aufmerksamkeit sorgt.

Nein, absurd ist das in Lieberose ganz und gar nicht. Denn Putin ist offenbar ein alter Bekannter. Angeblich, so geht die Legende, war er in den 80ern, als sowjetische Soldaten in Lieberose stationiert waren, mehrmals dort. Man kennt sich also. Und was liegt da näher, als diesen mächtigen Staatslenker mal zu fragen, ob er nicht einen Fahrradweg von Lieberose bis nach Moskau bauen möchte?

Bislang hat Petra Dreißig noch keine Antwort erhalten. Vielleicht geht es ja doch nur um Marketing für Lieberose. Ihre Vorgängerin Kerstin Michelchen hat vor Jahren schon mal um die Loveparade geworben. Wo anderthalb Millionen Raver in Lieberose hätten tanzen sollen, hat sie nicht verraten.

Von Mathias Richter