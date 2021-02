Potsdam

Brandenburg erwartet am Samstag die erste Lieferung des in Oxford entwickelten Impfstoffes von Astrazeneca. Das Land will der Empfehlung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) folgen, und die Lieferung weitgehend verabreichen, ohne größere Rückstellungen für eine Zweitimpfung zurückzulegen. Eine kleine Reserve ist jedoch geplant.

„In Anbetracht der schlechten Erfahrung mit angekündigten und dann abgesagten Impfstofflieferungen bauen wir eine geringe Schwankungsreserve des Astrazeneka-Vakzins im Land auf“, sagte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Freitag auf Anfrage.

„Wegen des langen Intervalls zwischen der ersten und der zweiten Impfung ist es aber unser Ziel, den größten Teil schnellstmöglich an priorisierte Personengruppen wie Beschäftigte in Pflegeheimen, der ambulanten Pflege oder in Krankenhäusern zu verimpfen.“ Der genaue Plan dafür wird derzeit noch entwickelt.

Spahn erwartet größere Liefermengen

Angesichts größerer angekündigter Liefermengen des Impfstoffes von Astrazeneca hatte Spahn an die Länder appelliert, das Vakzin ohne Rückstellungen für die Zweitdosis an die priorisierten Gruppen zu verimpfen. In Anbetracht des in diesem Fall von der Ständigen Impfkommission empfohlenen Mindestabstands zwischen Erst- und Zweitimpfung von neun bis zwölf Wochen und wegen „der weiter bestehenden Knappheit an Impfstoffen bei gleichzeitig hohem Bedarf“ empfehle er, die für den 6., 12. und 19. Februar angekündigten Impfdosen „vollständig und ohne Rückstellungen für die Zweitimpfungen zu verimpfen.“

So heißt es in einem Schreiben Spahns an die Länder. Damit könnten in den ersten drei Februarwochen mehr als 1,7 Millionen Menschen ihre Erstimpfung erhalten, schrieb der Minister.

Liefermengen von Astrazeneca stehen fest

Auch die Einführung dieses Impfstoffes wird jedoch zunächst von Lieferschwierigkeiten begleitet. Eigentlich war Brandenburg für dieses Wochenende eine erste Lieferung über 19 200 Dosen versprochen. Doch wie das Ministerium am Freitag mitteilte, soll nur mehr die Hälfte kommen: 9600 Einheiten.

Am darauffolgenden Wochenende folgen laut Plan 12.000 Dosen. Am 20. Februar steigt die Liefermenge deutlich an auf 31.200 Dosen. Um den 7. März sind dann 45.600 Einheiten angekündigt.

Impfquote liegt bei 3,1 Prozent

Die Impfkommission hatte das Vakzin von Astrazeneca nur für unter 65-Jährige empfohlen, so dass es derzeit im Wesentlichen nur Pflegekräften und medizinischem Krankenhauspersonal sowie den Mitarbeitern in den Impfzentren verabreicht werden kann. An diese Empfehlung will sich Brandenburg halten. Eine neue Impfreihenfolge, wonach Lehrer und Erzieher früher berücksichtigt werden sollen, lehnt das Land ab.

77.638 Brandenburger wurden bisher gegen das Corona-Virus geimpft; darunter sind 24.000 Menschen, die bereits die Zweitimpfung erhalten haben. Die Impfquote liegt damit bei 3,1 Prozent.

Von Torsten Gellner