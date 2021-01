Potsdam

Die Lieferschwierigkeiten des Herstellers Biontech/Pfizer bringen Brandenburgs Impfstrategie durcheinander. Es zeichnet sich ab, dass bereits vergebene Termine in Impfzentren nicht eingehalten werden können, da die 25.000 Bewohner von Pflegeheimen auf jeden Fall versorgt werden sollen. Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) betonte: „In Pflegeheimen wird weiter geimpft.“

Das Land will die Corona-Impfungen in den Impfzentren und Krankenhäusern wegen der Lieferverzögerung vorübergehend herunterfahren. „Wir wissen heute nicht, wie viele Impfstoffdosen Brandenburg in den nächsten Wochen tatsächlich erhalten wird“, sagte Nonnemacher am Sonntag. „Deshalb müssen wir die Impfgeschwindigkeit in den Krankenhäusern und in den Impfzentren vorübergehend deutlich drosseln.“

Zweitimpfung wird garantiert

Alle, die eine erste Corona-Impfung hätten, sollten außerdem auch die zweite bekommen. Denn dafür hat Brandenburg, anders als andere Länder, Impfdosen jeweils als Reserve beiseite gelegt. Das zahle sich jetzt aus, sagte die Ministerin. Etwas mehr Spielraum eröffnet außerdem die neue Entnahmeregel, wonach aus einer Flasche sechs statt fünf Impfdosen gezogen werden dürfen.

Der Impfstoff-Hersteller Biontech und sein US-Partner Pfizer hatten am Freitagnachmittag überraschend angekündigt, die Zahl ausgelieferter Impfdosen vorübergehend zu verringern und später wieder mehr auszuliefern. Nonnemacher sprach von „massiven Problemen“ für die Impfplanung.

Keine Termine über 116 117

Über die Hotline 116 117 könnten vorübergehend keine neuen Impf-Termine vergeben werden, hieß es. „Ob bereits vergebene Termine für Erstimpfungen in Impfzentren verschoben werden müssen und gegebenenfalls Eröffnungstermine von neuen Impfzentren angepasst werden müssen, dazu werden am Montag weitere Informationen folgen“, sagte sie.

Doch das zeichnet sich bereits ab, wenn man die Zahlen betrachtet. Nach bisheriger Planung sollte Brandenburg bis Mitte Februar eigentlich 156.000 Impfstoffdosen von Biontech/Pfizer erhalten. 58.500 Dosen hat Brandenburg bislang bekommen. Am Montag wird die nächste Fuhre mit 19.500 Dosen erwartet. Das wären in Summe 78.000 Impfdosen. Es fehlen damit also noch einmal genauso viele Dosen bis Mitte Februar, deren Lieferung nun aber laut Gesundheitsministerium ungewiss ist.

40.000 Impfdosen für Pflegeheimbewohner

Rund 38.500 Brandenburger sind bislang geimpft worden. Da für einen wirksamen Schutz zwei Impfungen notwendig sind, wären die 78.000 Dosen bereits verplant, sofern die Lieferung am Montag eintrifft. In welchem Umfang weitere Lieferungen kommen, ist unklar. Da die Ministerin die Impfung der Pflegebedürftigen absichern will, dürfte dies zu Lasten der Impfstoffzuteilung für die Zentren gehen.

Nicht ganz 5000 der insgesamt 25.000 Bewohner von Brandenburger Pflegeheimen sind bisher geimpft. Um die Nicht-Geimpften zu versorgen, müssen bei doppelter Impfung also weitere 40.000 Impfstoffdosen eingeplant werden.

Die Lieferungen des neuen Vakzins von Moderna fallen weniger stark ins Gewicht. Davon kamen vergangene Woche nur 2400 Dosen an.

Von Torsten Gellner