Potsdam

Die Liga der Freien Wohlfahrtspflege Brandenburg ruft in einem offenen Brief die Landesregierung „mit größter Dringlichkeit dazu auf, alle organisatorischen Möglichkeiten auszuschöpfen, die in kürzester Zeit zu einer höheren Impfquote im Land führt“. Vor allem müsse die dritte Impfung zur Auffrischung, der sogenannte Booster, bei den besonders gefährdeten Gruppen wie Älteren oder Vorerkrankten vorangebracht werden. Dazu zählen die Verbände in ihrem Schreiben vom Freitag sehr konkrete Maßnahmen auf.

So sollen nach Ansicht der Liga zur Beschleunigung der Kampagne Impfungen nicht nur von Ärzten durchgeführt werden können. In stationären Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern und Reha-Einrichtungen müssten unter ärztlicher Aufsicht auch Pflegekräfte, die einen sogenannten Spritzenschein haben, impfen dürfen. Weiterhin sollten auch Apothekerinnen und Apotheker in ihren Geschäften impfen.

Mehr mobile Impfteams vor Ort

Impfangebote müssten zu den Menschen kommen. Die Verbände fordern noch mehr mobile Impfteams, die die Standorte täglich wechseln und zum Beispiel in oder vor Einkaufscentern, Bibliotheken, Schwimmhallen, Schulen und Sportvereinen impfen. Ergänzt werden müssten diese mobilen Teams durch feste Impfstellen, zum Beispiel in medizinischen Versorgungszentren, Mehrgenerationenhäusern oder Begegnungsstätten. Auch bei Pflegediensten und Sozialstationen könnten Impfstellen eingerichtet werden.

In der vollstationären und der Tagespflege müssten ganze Impftage eingerichtet werden, um auch Menschen mit geringer Mobilität zu erreichen. An solchen Impftagen könnten in der vollstationären Pflege Bewohner, Mitarbeiter, aber auch Angehörige auf Besuch geimpft oder „geboostert“ werden. In Tagespflegeeinrichtungen oder Tagesstätten für Menschen mit Behinderungen könnten so auch Besucher und Angehörige geimpft werden.

Für eine solche Kampagne müsse die Landesregierung jetzt „umgehend die organisatorischen Voraussetzungen“ schaffen. Die kommunalen Strukturen bräuchten Unterstützung bei der Organisation und Durchführung der Impfungen, die Bevölkerung müsse umfassend über die neuen Impfmöglichkeiten informiert werden.

Nachfrage steigt bei niedrigschwelligen Angeboten

„Eine Erkenntnis der letzten Tage zeigt, dass überall da, wo zurzeit in Brandenburg leicht zu erreichende niedrigschwellige Impfaktionen stattfinden, die Nachfrage sehr hoch ist. Dies setzt ausreichende Impfkapazitäten voraus, denn lange Wartezeiten sollten unbedingt vermieden werden“, schreiben die drei Vorsitzende der Liga-Verbände. Zu der Liga gehören die Arbeiterwohlfahrt, die Caritas, das Rote Kreuz, die Diakonie, der Paritätische Wohlfahrtsverband und die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in ganz Brandenburg liegt derzeit bei 507,1. Die Hospitalisierungsinzidenz erreichte zuletzt 3,71. 438 Menschen lagen am Freitag wegen Corona im Krankenhaus, vier weitere an Corona Verstorbene waren gemeldet worden. Vollständig geimpft sind in Brandenburg nur 61,5 Prozent der Bevölkerung. Die Impfquote liegt damit weit unter dem Bundesdurchschnitt von 67,9 Prozent. Eine Auffrischungsimpfung haben bisher lediglich gut 126000 Brandenburgerinnen und Brandenburger erhalten.

Von Rüdiger Braun