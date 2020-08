Usedom

Der Unternehmer Volker Schülke hatte nicht nur Freunde. Es mag ungewöhnlich sein, einen Nachruf auf ihn, der am Sonntag bei einem Absturz mit einer seiner geliebten Militärmaschinen ums Leben kam, so zu beginnen.

Schülke ist 57 Jahre alt geworden. Das Flugzeug, in dem er seine letzten Minuten verbrachte, war 70 Jahre alt – eine Pilatus P2, ein Schulungsflugzeug der Schweizer Armee. Darin können zu Lehrzwecken zwei Piloten hintereinander sitzen. Beide haben einen Steuerknüppel. Schülke soll im Leben, so sagen Menschen, die mit ihm zu tun hatten, die letzte Entscheidung stets gern allein getroffen haben. In dem Flugzeug hat er ersten Ermittlungen zufolge vorn gesessen.

Anzeige

Über den weiteren 59-jährigen Mann, der den Absturz mit Knochenbrüchen überlebte, ist bisher wenig bekannt. Zunächst hieß es, er sei ein Mitarbeiter von Schülkes Flugzeugausstellung „Hangar 10“ am Flughafen Heringsdorf.

Weitere MAZ+ Artikel

Später spricht die Polizei davon, es könne auch ein Fluggast gewesen sein. Jemand, der einen Rundflug in einem der alten Flieger aus dem Zweiten Weltkrieg machen wollte. Zurzeit wird noch ermittelt, wer von beiden die Unglücksmaschine über Usedom steuerte, bis sie aus ungefähr 40 Metern Höhe abstürzte.

Der ostdeutsche Kapitalist

Die Flieger waren Schülkes Leidenschaft neben dem Backgewerbe, in dem er bis zu seinem Ausstieg im Februar 2018 zu einem der größten Unternehmer bundesweit geworden war. 2800 Beschäftigte und 410 Filialen. Den Lila Bäcker kennt jeder in MV. Schülke, der Ostdeutsche, der eines verstand: expandieren. Er hatte den Kapitalismus nach der Wende schneller begriffen als manchem Westdeutschen lieb war.

Zur Galerie Bei dem Absturz eines einmotorigen Flugzeugs am Sonntagvormittag in der Nähe des Flughafens Heringsdorf bei Zirchow auf der Insel Usedom ist ein 57-jähriger Pilot ums Leben gekommen. Ein weiterer Pilot überlebte mit schweren Verletzungen.

Jörg Dahms, Landeschef der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten ( NGG), bescheinigt Schülke stets einen respektvollen Umgang miteinander. „In den Verhandlungen manchmal nicht ganz fair, aber immer von Höflichkeit geprägt“ sei Schülke gewesen.

Dahms hat mit ihm so manche Schlacht geschlagen. Er, der Gewerkschaftsmann, der bei Schülke nie richtig einen Fuß in die Tür bekam. Der Unternehmer verstand es, dafür zu sorgen, sich im Alltag möglichst wenig mit Gewerkschaften und Betriebsräten herumschlagen zu müssen. Wer sich gut machte von seinen Leuten, habe etwas mehr Lohn oder einen besseren Posten bekommen. „Seine Leute sollten keinen Anreiz haben, sich bei Tarifverhandlungen mit uns vors Tor zu stellen“, sagt Dahms und ergänzt: „Es wird immer seine Leistung bleiben, dieses Unternehmen aus dem Nichts heraus aufgebaut zu haben.“

Auf dem Dorf ging’s los

Den Grundstein für den Lila Bäcker legt Schülke in seinem Heimatdorf Rubkow im heutigen Landkreis Vorpommern-Greifswald, wo er 1990 einen Frischemarkt aufmacht. Zu Zeiten, als die Dorfbevölkerung noch groß genug dafür ist, dass der Umsatz reicht. Hier verkauft Schülke seine ersten Brötchen. Die Ware lässt er sich aus einer Großbäckerei im Ruhrgebiet liefern, bei der er nach seiner Republikflucht über Ungarn im September 1989 einige Monate lang als Kraftfahrer gearbeitet hat. Später holt Schülke dort noch 20 gebrauchte Backöfen ab.

Teig-Rohlinge zum Fertigbacken im Geschäft – so seine Idee. Ein Konzept, das heute jeder Discounter beherzigt. Aus dem früheren Backwarenkombinat Rostock geht Anfang der 90er Jahre die Nordback GmbH hervor. Sie wird sein erster Großkunde. Um die Versorgung mit industriell hergestellten Backwaren zu sichern, lässt Schülke in Luckenwalde bei Berlin ein Produktionswerk errichten, für das er und seine Ehefrau ihr Haus in Rubkow verkaufen müssen.

Läden in lila

Später verkaufen sie das Werk und erobern mit dem Geld ab 2002 die Backbranche im Nordosten: die Anklamer Backwaren GmbH, Mühlenback in Pasewalk, ihren einstigen Großkunden Nordback, die Rügener Backwaren GmbH, die Bäckerei Schütte in Gägelow bei Wismar, die Dahlewitzer Landbäckerei südlich von Berlin – alle werden nach und nach übernommen. Die Verkaufsstellen leuchten alsbald alle lila.

Der Jahresumsatz liegt zwischenzeitlich bei weit über 100 Millionen Euro. Später, 2014, kommt noch der Neubrandenburger Mäkelbörger hinzu. Schülkes Imperium, die Heimatbäcker Holding GmbH, war fertig. Nach den diversen Deals mit Banken und Finanzinvestoren hält das Ehepaar Schülke noch 15 Prozent der Anteile, während die Deutsche Beteiligungs AG und ein weiterer Fonds sich den großen Rest einverleibt haben. Als die Ergebnisse nach 2014 schlechter werden, Verluste im zweistelligen Millionenbereich auflaufen, werden Schülke und seine Frau herausgedrängt. Schülke habe meistens gesagt, er sei von selbst ausgestiegen, schildern Beteiligte den Vorgang.

„Mann mit großen Ideen“

Gewerkschafter Dahms kritisiert, dass Schülke viele Standorte zwar gerettet, sie aber nach der Übernahme heruntergefahren und sich die Rosinen herausgepickt habe. Im vergangenen Jahr rutscht die Heimatbäcker Holding schließlich in die Insolvenz. Und es ist ausgerechnet Dahms mit seiner NGG, der vorschlägt, Schülke zurückzuholen, damit er den Laden aus dem Konkurs holt – und um ihn nicht in die Hände eines heute regierenden Bankenkonsortiums zu geben. Warum? „ Schülke war immer ein Mann mit großen Ideen für das Unternehmen“, sagt Dahms. Am Ende kommt der Lila Bäcker geschrumpft, aber trotzdem handlungsfähig durch die Insolvenzphase. Heute sind noch 2100 Mitarbeiter dort tätig.

Die heutige Geschäftsführerin der Heimatbäcker Holding, Viola Kaluza, lässt zum Tod des Unternehmensgründers drei ganze Sätze verschicken: „Als Gründer hat Volker Schülke den Lila Bäcker über viele Jahre geprägt. Sein Tod beim Absturz eines Kleinflugzeugs ist tragisch. Unser ganzes Mitgefühl gilt seiner Familie.“

Michael Sack ( CDU), Landrat von Vorpommern-Greifswald, wo Schülke zu Hause war, lehnt ein Statement der Anteilnahme ganz ab. Einerseits wolle man der Familie bei der Trauer nicht vorgreifen. „Andererseits war der Verstorbene nicht mehr in der Funktion, in der er Bekanntheit als mittelbare Person der Zeitgeschichte erlangt hat“, lässt Sack seinen Sprecher ausrichten. Betriebsrat Mario Bremert gibt aus dem Unternehmen seinen Eindruck wieder, nachdem sich die Todesnachricht verbreitet hat: „Die Mitarbeiter und ich sind alle sehr betroffen.“

Von Benjamin Fischer