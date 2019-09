So geht es nach der Insolvenz des Lila Bäckers weiter

Dahlewitz

Dahlewitz, Bahnhofstraße, Mittwochvormittag. Das frühere Hauptquartier der Großbäckerei Dahlback liegt verschlafen da. Auf dem Parkplatz, wo die Mitarbeiter einst kaum einen Platz fanden, stehen nur drei oder vier Fahrzeuge. Ein Mann säubert eine Rasenfläche. Ansonsten sind keine Menschen auf dem großen Areal zu sehen. Immerhin fährt hin und wieder ein lilafarbener Lkw auf den Hof. Sonst gäbe es überhaupt keine Bewegung.

Vor ein paar Jahren herrschte in diesen Hallen nahezu rund um die Uhr Hochbetrieb. 35 Tonnen Backwaren wurden dort täglich hergestellt, 100.000 Brötchen, 10.000 Brote, Kuchen und Torten obendrein. Erst unter dem Namen Dahlback, später, als die Dahlback-Kette verkauft wurde, unter dem Namen „Lila Bäcker“. Doch seit diesem Sommer gehört das Bäckereihandwerk in Dahlewitz der Vergangenheit an. Die Kuchenproduktion hatte der „Lila Bäcker“ schon vor zwei Jahren aus Dahlewitz ausgegliedert. Mit der Insolvenz der Kette im Juni wurden auch die letzten verbliebenen Lebensmittelproduzenten in Dahlewitz entlassen. Oder wie es eine Verkäuferin im angegliederten Backshop ausdrückt: „Jebacken wird hier nischt mehr.“

Insolvenzverfahren ist abgeschlossen

Aber es gibt eben auch gute Nachrichten. Am Montag hat die „Lila-Bäcker“-Kette verkündet, dass das Insolvenzverfahren, das im Januar eingeleitet wurde, abgeschlossen ist. Eine Bankbürgschaft des Landes Mecklenburg-Vorpommern hat die finanzielle Grundlage für den Weiterbetrieb gelegt. Die Muttergesellschaft hat sich außerdem verschlankt und neu strukturiert.

Dazu gehörte, dass die komplette Bäckerei aus Dahlewitz abgezogen und nach Neubrandenburg und Pasewalk umgesiedelt wurde. Dazu gehörte auch, dass potenziell unrentable Läden geschlossen und die Beschäftigten entlassen wurden. Von einst 410 Filialen in Brandenburg, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern wurde das Netz auf 270 Filialen eingedampft. 500 Arbeitsplätze fielen weg. In Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald arbeiteten im Juni noch rund 300 Menschen für den „Lila Bäcker“, heute dürfte es noch rund die Hälfte sein.

„Arbeitsmarkt für Verkäuferinnen günstig“

Viele bekamen Anfang Juni ihre Kündigung. „Die Arbeitsmarktsituation für uns Bäckereifachverkäuferinnen ist aber günstig. Ich hatte schon nach einer Woche einen neuen Job“, erzählt eine von ihnen. Die Frau, die ihren Namen nicht öffentlich sagen möchte, verkaufte früher in Eichwalde Brötchen und Kuchen. Dort schlossen im Sommer zwei von drei Lila-Bäcker-Läden. Im benachbarten Zeuthen gibt es heute ebenfalls keinen Lila Bäcker mehr – und auch sonst wurde das Filialnetz in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming stark ausgedünnt. An fast jedem Standort wurde das Angebot zumindest reduziert. Für einige der Ladenlokale – etwa in Zeuthen – sollen schon Nachnutzer gefunden worden sein.

Mit den verbleibenden Standorten wolle man nun weiter machen, heißt es bei der „Unser Heimatbäcker“-Gruppe, zu der die Marke „Lila Bäcker“ gehört. In die bestehenden Filialen soll auch investiert werden, unter anderem in neue Kassensysteme, mit denen dann auch bargeldloses Bezahlen möglich sein soll.

Logistik bleibt in Dahlewitz

Die frühere Zentrale in Dahlewitz, für die vor Monaten auch die endgültige Schließung im Raum stand, soll Berichten zufolge Hauptstandort der neuen Logistikgesellschaft der „Unser Heimatbäcker“-Gruppe werden. Dann wird dort zwar nicht mehr gebacken. Aber wenigstens werden die Backwaren aus Pasewalk und Neubrandenburg dann dort noch zwischengelagert.

Die Verkäuferin im angegliederten Backshop scheint den Verlust nicht allzu schwer zu nehmen. Die Lage sei ja doch lange unklar gewesen, sagt sie zu einem Kunden, während sie zwei Brötchen in eine Tüte fallen lässt. „Jetzt sind wir froh, dass es für uns überhaupt weiter geht.“

Von Oliver Fischer