Scheidende Linken-Vorsitzende Golze warnt nach Wahldebakel vor einseitigen Schuldzuweisungen

In Templin will die Linke am Wochenende die Wahlniederlage vom 1. September aufarbeiten und eine neue Landesspitze wählen. In ihrer Abschiedsrede rief die bisherige Landeschefin Diana Golze ihre Partei auf, geschlossen zu bleiben. Scharfe Kritik übte sie an der neuen Landesregierung.