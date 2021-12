Potsdam

Im Riva-Skandal um verweigerte Lohnfortzahlung hat sich die Landtagsfraktion der Linken zu Wort gemeldet und massiven politischen Druck auf das Unternehmen gefordert. Fraktionschef Sebastian Walter sagte der MAZ, zwar habe die Landesregierung keine rechtliche Handhabe gegen das Unternehmen. „Ich erwarte aber, dass Wirtschaftsminister Steinbach zum Telefonhörer greift und der Riva-Geschäftsführung deutlich macht, dass dieses Verhalten nicht akzeptabel ist.“

Das Stahlunternehmen könne eine Krankschreibung im Einzelfall anzweifeln und den betreffenden Mitarbeiter vom Medizinischen Dienst der Krankenkassen untersuchen lassen, so Walter weiter. Es dürften aber nicht alle Beschäftigten unter den Pauschalverdacht gestellt werden, dass sie sich grundlos krankmeldeten. „Das ist schlicht illegal. Lohnfortzahlung ist keine Gnadengabe des Kapitals, sondern ein Rechtsanspruch.“

Personalchefs unterstellen: Viele Riva-Mitarbeiter simulieren nur

Wie wiederholt in der MAZ berichtet, sind die Personalchefinnen an den Produktionsstandorten in Henningsdorf (Oberhavel) und Brandenburg an der Havel offenbar davon überzeugt, dass die betreffenden Mitarbeiter gar nicht krank sind, sondern wegen der gesetzlichen 3G-Pflicht und den damit verbundenen Einlasskontrollen nicht zur Arbeit kommen. Aus ihrer Sicht gibt es „einen auffälligen Zusammenhang sehen zwischen der 3G-Pflicht im Betrieb und der gehäuften Zahl von Krankmeldungen“. Insgesamt beschäftigt Riva in seinen beiden Brandenburger Werken 1470 Menschen.

Die 3G-Regel verpflichtet den Arbeitgeber, täglich einen Nachweis zu verlangen, dass die Mitarbeiter entweder geimpft, genesen oder getestet sind. Für Nicht-Geimpfte bedeutet das, dass sie täglich einen Test vorlegen müssen. Der Arbeitgeber muss aber zwei Selbsttests pro Woche bereitstellen.

In Henningsdorf befindet sich die Deutschlandzentrale der Riva Stahl GmbH. Neben Brandenburg/Havel gibt es noch drei Standorte in Westdeutschland: Horath und Trier (beide in Rheinland-Pfalz) sowie Lampertheim (Hessen).

Von MAZonline/tk