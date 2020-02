Templin

Die Linke in Brandenburg hat bei ihrem Landesparteitag in Templin eine Schweigeminute für die Opfer des Anschlags von Hanau eingelegt. Fraktionschef Sebastian Walter sagte am Samstag vor den rund 100 Delegierten, es sei wichtig, „dass von diesem Parteitag auch das Signal der Solidarität ausgeht“.

Ein Deutscher hatte am Mittwoch in Hanau in Hessen neun Menschen mit ausländischen Wurzeln erschossen. Er hatte nach bisherigen Erkenntnissen eine rassistische Gesinnung und war psychisch krank. Die Linke wollte in Templin eine neue Landesspitze wählen und nach dem Debakel der Landtagswahl 2019 neue inhaltliche Weichen stellen.

Von RND/dpa