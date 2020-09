Potsdam

In Brandenburg sollen Unternehmer, die weniger als zehn Mitarbeiter beschäftigten und durch die Corona-Krise in Not geraten sind, einen staatlichen Lohn in Höhe von 1180 Euro im Monat erhalten. Das fordert die Fraktion der Linken im Landtag in einem 10-Punkte-Programm, das am Dienstag vorgestellt wurde. Es trägt den Titel „Solidarisch aus der Krise“.

Fraktionschef Sebastian Walter sagte: „Wir wollen verhindern, dass Unternehmer grundsätzlich in Hartz IV rutschen.“ Der Lebensunterhalt dieser unverschuldet in Not geratenen Menschen müsse mit einem Unternehmerlohn gesichert werden, forderte er. Die bisherigen Corona-Hilfen des Bundes reichten nicht aus. Auch Soloselbstständige sollen aus Sicht der Oppositionsfraktion ein solches „Grundeinkommen“ bekommen – nach dem Vorbild Baden-Württembergs.

Anzeige

Beirat soll Krise aufarbeiten

Walter hielt Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) vor, in erster Linie nur die großen Industriebetriebe im Land im Sommer besucht zu haben und zu wenig die mittelständischen Unternehmen. „Die Landesregierung ist blind und hofft, dass die Welle für kleine Betriebe vorbeigeht. Das ist aber zu wenig“, so Walter.

Weitere MAZ+ Artikel

Vorgeschlagen wird die Bildung eines parteiübergreifenden Beirats zur Aufarbeitung der Pandemie-Krise. Daran sollen neben Politikern auch Fachleute und Wissenschaftler, vor allem Virologen vertreten sein, sagte Co-Fraktionschefin Kathrin Dannenberg.

Neben der Erhöhung des Kurzarbeitergelds auf 90 Prozent fordert die Linke auch, öffentliche Aufträge nur noch an Unternehmen zu geben, die Tarifverträge haben. Menschen in „systemrelevanten Berufen“ sollten höhere Löhne bekommen, hieß es weiter.

Von Igor Göldner