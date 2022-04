„Der Hauptgegner steht nicht in der eigenen Partei“, rief Anja Mayer den Delegierten zu Beginn des Landesparteitags in Schönefeld zu. Die Linke will am Wochenende eine neue Landesspitze wählen. Es wird mit Kampfkandidaturen gerechnet. Für die Doppelspitze gibt es vier Kandidaten.