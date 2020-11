Potsdam

Die oppositionelle Linke hat Schulnoten verteilt: Nach einem Jahr stellte sie der rot-schwarz-grünen Koalition ein nur mäßiges Zeugnis aus. Das Bündnis sei „akut versetzungsgefährdet“, bilanzierte Fraktionschef Sebastian Walter am Dienstag vor Journalisten. Die Koalition agiert aus seiner Sicht planlos, bleibt hinter ihren Ansprüchen zurück und zeigt keinen Willen, die soziale Situation im Land zu verbessern.

Er nannte drei Beispiele: Der Vergabemindestlohn, der auf 13 Euro pro Stunde steigen sollte, wurde verschoben. Die Mittel für das Ehrenamt wurden gekürzt. Und über die versprochene Kita-Beitragsfreiheit werde nicht mehr geredet. Sein Fazit: Die Koalition setze allein auf die Ansiedlung des E-Autobauers Tesla in Grünheide, das sei zu wenig.

Die Note 4 gibt die Linke der Koalition in der Bekämpfung der Pandemie. Co-Fraktionschefin Kathrin Dannenberg begründete das mit den Hilfen für Soloselbstständige und Kleinstunternehmer, die nur „stockend bis gar nicht gezahlt“ worden seien. Das sei im Frühjahr so gewesen und jetzt, zur zweiten Welle, wieder. Es fehle überdies ein wissenschaftlicher Pandemie-Beirat mit Experten, der die Landesregierung berät.

Wie auch die Fraktion der Freien Wähler kritisiert die Linke die unzureichende Beteiligung des Parlaments in der Corona-Krise. SPD, CDU und Grüne hatten am Montag in ihrer Bilanz eingeräumt, dass das ein Fehler war und wollen im Dezember ein Gesetz vorlegen.

Vida : In der Corona-Krise „nicht alles falsch gemacht“

Freie-Wähler-Fraktionschef Peter Vida sagte, in der Bekämpfung der Pandemie habe die Koalition „nicht alles falsch“ gemacht. Allerdings übte er auch Kritik an einzelnen Maßnahmen und Beschränkungen, wie die Schließung aller gastronomischen Einrichtungen.

Vida nannte das Bündnis eine „Koalition der gebrochenen Wahlversprechen“. So sei im Wahlkampf unter anderem von der märkischen CDU die Abschaffung der Erschließungsbeiträge im Straßenbau versprochen worden. „Das brennt den Menschen auf den Nägeln.“

Von Igor Göldner