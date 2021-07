Potsdam

Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock erhält überraschend Schützenhilfe von der direkten Konkurrenz um das Direktmandat in Potsdam. Die Vorwürfe gegen Baerbock seien „weit unter der Gürtellinie“, schreibt der Linken-Mitbewerber Norbert Müller in einer der MAZ vorliegenden Erklärung und spricht dort von einer „Schmutzkampagne“ gegen die Grünen-Politikerin.

Baerbock steht in der Kritik wegen Formulierungen in ihrem neuen Buch, die anderswo so ähnlich schon einmal aufgetaucht sind.

„Ja, das Buch von Annalena Baerbock wurde unsauber erarbeitet“, sagte Müller. Doch beim „Sturm der Entrüstung“ würde es nicht um Urheberrechte oder den Inhalt gehen. Nach Ansicht des Linken-Politikers sei es vielmehr „das verzweifelte Aufbäumen des deutschen Konservativismus gegen die neue grüne Elite“.

In der Diskussion über die Kanzlerkandidatin der Grünen sei inzwischen kein Klischee zu billig, betonte Müller. So werde das „Drohszenario einer unqualifizierten Frau im Kanzleramt an die Wand gemalt“.

Müller tritt wie Baerbock im Wahlkreis 61 an, zu dem Potsdam sowie Potsdam-Mittelmark und Teile von Teltow-Fläming gehören. Dort bewirbt sich auch SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz.

Müller: Grüne „inhaltlich stellen“

Die Linke werde die Grünen im Wahlkampf „inhaltlich stellen“, kündigte Müller an, der zum radikal linken Flügel seiner Partei gehört. Er wünscht sich einen inhaltlichen Wahlkampf „auf Augenhöhe“. Zugleich übte er scharfe Kritik an den Grünen, die eine „Partei der Besserverdienenden und eine Partei der Kriegseinsätze“ sei.

Norbert Müller, seit 2013 im Bundestag, tritt bei der Wahl nur als Direktkandidat an. Nach seiner Niederlage bei der Wahl zur Spitzenkandidatur der Landespartei für die Bundestagswahl im April, verzichtete er auf einen Listenplatz. Um wieder dem Bundestag anzugehören, müsste er das Direktmandat gewinnen.

Von Igor Göldner