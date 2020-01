Linke schlägt 8. Mai als gesetzlichen Feiertag in Brandenburg vor

Potsdam

In Brandenburg soll der 8. Mai ein gesetzlicher Feiertag sein – einmalig in diesem Jahr. Das schlägt die Linke im Landtag vor. Dazu will die Fraktion einen Gesetzentwurf einbringen, wie der Vorsitzende Sebastian Walter am Montag sagte. „Wir wollen, dass der Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus vor 75 Jahren ein Feiertag ist“, betonte der Linken-Politiker.

Der 8. Mai soll einmalig Feiertag sein – wie in Berlin. Bislang ist der 8. Mai in Brandenburg ein Gedenktag. Walter betonte, dass sei in der jetzigen Situation wichtig: Im Land hätten rechte Strömungen Zulauf, die den Faschismus verharmlosten. Laut Walter gibt es Signale aus der Regierungskoalition, den Vorschlag der Linken möglicherweise zu unterstützen.

Der Fraktionschef sagte, er könne sich vorstellen, dass der 8. Mai als Jahrestag des Kriegsendes dauerhaft zum Feiertag wird. Brandenburg könnte zusätzliche gesetzliche Feiertage gut vertragen, so Walter. Bayern hat beispielsweise drei gesetzliche Feiertage mehr als Brandenburg.

Die Linke stellte am Montag ihr „100-Tage-Programm“ für das neue Jahr vor. „Wir haben den Anspruch, im Landtag die Oppositionsführer-Rolle zu übernehmen“, hob Fraktionschef Walter hervor. Es gehe darum, inhaltlich konkrete Antworten auf die Fragen der Menschen zu geben. Co-Fraktionschefin Kathrin Dannenberg sagte: „Wir legen den Finger in die Wunde, wenn es um soziale Gerechtigkeit geht. Wir wollen, dass alle Menschen im Land glücklich werden.“ Die Fraktion hat allerdings nur noch zehn Abgeordnete im Landtag. Größte Oppositionspartei ist die AfD.

Vergabe-Mindestlohn soll auf 13 Euro steigen

Die Linke will den sozialen Arbeitsmarkt ausbauen, um Langzeitarbeitslose langfristig für den normalen Arbeitsmarkt zu qualifizieren. Daher solle die Möglichkeit geschaffen werden, die rund 36.000 Betroffenen bis zu fünf Jahre lang in Unternehmen, bei Kommunen oder sozialen Trägern mit öffentlichen Lohnzuschüssen zu beschäftigen. Bislang sei dies bis zu drei Jahre möglich. Die Fraktion plädiert auch für die Einführung eines Mindestlohns von 13 Euro bei öffentlichen Aufträgen noch in diesem Jahr und eine bessere Bezahlung der Pflegekräfte.

Fraktionschefin Dannenberg erneuerte die Forderung nach der kompletten Einführung der Beitragsfreiheit in allen Kitas und Horten. Außerdem soll die Schülerbeförderung kostenfrei sei und vom Land übernommen werden.

Von Igor Göldner