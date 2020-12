Linke und Freie Wähler in Brandenburg wollen mehr Geld für ehrenamtliches Engagement 

Potsdam

Korrekturen am Haushaltsentwurf der Koalition für 2021 haben vor der abschließenden Beratung des Landtags in der kommenden Woche die oppositionellen Fraktionen Linke und Freie Wähler gefordert. In gemeinsamen Anträge wollen sie SPD, CDU und Grüne dazu drängen, von geplanten Streichungen Abstand zu nehmen.

Wie bei den Mitteln für das Ehrenamt. Insgesamt stehen nach Angaben von Linken-Fraktionschef Sebastian Walter rund 800.000 Euro weniger zur Verfügung. „Das ist gerade in Corona-Zeiten das falsche Signal.“

So seien in der vorigen Wahlperiode sogenannte Engagement-Stützpunkte in den Landkreisen gegründet worden, um Ehrenamtler im Land zu unterstützen. Diese seien gerade in der Pandemie wichtige Anlaufstellen, die beispielsweise Einkaufsdienste für ältere Menschen und in Quarantäne lebende Erkrankte oder Hilfen für Eltern organisierten. Doch die Mittel dafür seien gekürzt worden.

Auch gebe es kein Geld mehr für den Mobilitätszuschlag für ehrenamtlich Tätige in den ländlichen Räumen. Bis zu 100 Euro als Pauschale habe es gegeben. „Das Ehrenamt braucht mehr als warme Worte – auch von der Koalition“, sagte Walter. Dazu liegen zwei Änderungsanträge vor, die Mittel wieder einzustellen.

Antrag sieht Rückzahlung der Studiengebühren vor

Außerdem sollen fünf Millionen Euro zusätzlich für die Hochschulen eingestellt werden. Damit sollten die rechtswidrig eingenommenen Studiengebühren zurückgezahlt werden, sagte die hochschulpolitische Sprecherin der Linksfraktion, Isabelle Vandre. „Das Studium gehört zur Bildung und die muss kostenlos sein“, betonte Vandre.

„Was nicht geht, ist hier Gerechtigkeit nach Kassenlage üben zu wollen“, bemerkte Péter Vida, Fraktionschef der Freien Wähler. Es dürfe nicht sein, dass das Land den Studierenden die unrechtmäßig gezahlten Gebühren nicht zurückzahle.

Das Bundesverfassungsgericht hatte die an allen Brandenburger Hochschulen von 2001 bis 2008 erhobenen Gebühren Anfang 2017 für rechtswidrig erklärt. Dennoch verweigern die Hochschulen und das Land Rückzahlungen an Zehntausende Studenten, weil die Verjährungsfrist ihrer Ansicht nach spätestens im Januar 2013 abgelaufen war. Das Verwaltungsgericht Potsdam hatte im März 2019 in einem Musterverfahren entschieden, dass die Uni Potsdam zwei Studenten jeweils knapp 800 Euro Rückmeldegebühren zurückzahlen muss. Die Hochschule legte dagegen Berufung beim Oberverwaltungsgericht ein, über die noch nicht entschieden ist.

Von Igor Göldner