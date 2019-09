Brandenburgs Linken-Chefin sieht in „Kenia“ eine „Notkoalition gegen die AfD“

Potsdam

Anja Mayer (39) ist seit März 2018 gemeinsam mit Ex-Gesundheitsministerin Diana Golze Landesvorsitzende der Linken und war Verhandlungsführerin ihrer Partei in den Sondierungsgesprächen mit SPD und Grünen. Mayer stammt aus Mittelfranken (Bayern) und war in Brandenburg von 2016 bis 2018 Landesgeschäftsführerin der Linken. Bei der Landtagswahl am 1. September erhielt die Linke mit 10,7 Prozent rund acht Prozentpunkte weniger als bei der Wahl 2014.

Frau Mayer, ein „ Kenia“-Bündnis aus SPD, CDU und Grünen würde von wertkonservativ bis links-liberal ein breites politisches Spektrum abbilden, das auch die Mehrheit der Bevölkerung widerspiegele. Damit begründete SPD-Ministerpräsident Woidke seine Entscheidung gegen Rot-Grün-Rot. Hat er damit nicht recht?

Ich teile diese Sichtweise nicht. Die rot-rote Koalition hat in den vergangenen zehn Jahren gezeigt, dass Fortschritt in der Gesellschaft entstehen kann, wenn zwei Parteien miteinander diskutieren. Eine Dreier-Koalition unter Beteiligung einer überdies zerstrittenen CDU droht diesen erkämpften Fortschritt rückgängig zu machen. Wir erleben gerade eine krasse Verschiebung des Diskurses in der Gesellschaft. Und darauf lässt sich das neue Bündnis ein. Plötzlich werden bisher unsagbare Dinge gemacht, nur um der AfD das Wasser abzugraben.

Was meinen Sie?

Nehmen Sie die geplante Abschiebungshafteinrichtung für Flüchtlinge. Darüber wird jetzt diskutiert. Das ist eine Einrichtung, in der eine Hand voll Personen im Jahr untergebracht werden. Extra Geld auszugeben, nur um Stärke zu demonstrieren, ist Kraftmeierei. Gegen die Politik der AfD hilft aber nur eine klare Kante. Deshalb hätte ich mir Rot-Rot-Grün gewünscht als eine Koalition, die gegen die AfD wirkt. Eine Libyen-Koalition ist nur eine Notkoalition gegen die AfD.

Sie sagen „ Libyen“, nicht „ Kenia“. Ist das Absicht, weil das Land Libyen negativ besetzt ist und vielleicht mehr nach Chaos klingt?

(lacht) Nein, weil es die richtige Farbreihenfolge ist. Bei Kenia ist schwarz oben.

„ Die Linke saß sozusagen mit am anderen Verhandlungstisch“

Das Sondierungspapier für eine Koalition aus SPD, CDU und Grünen weist große Schnittmengen zum Papier für ein rot-grün-rotes Bündnis auf. Wie wollen Sie bei so vielen Übereinstimmungen überhaupt Opposition machen?

Viele Teile, die wir mit SPD und Grünen verhandelt haben, finden sich in dem Libyen-Paket wieder. Die Linke saß sozusagen mit am anderen Verhandlungstisch. Das sieht man insbesondere bei unserer Forderung nach einem Privatisierungsstopp landeseigener Flächen, die sich 1:1 im Libyen-Sondierungspapier findet. Aber auch bei der Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen, allerdings fehlt der aus unserer Sicht wichtige Zusatz „beginnend in der Pflege“. Aber wir können Opposition, das haben wir vor 2009 bewiesen.

Haben Sie keine Sorge, zwischen den Rechtspopulisten von der AfD und den Freien Wählern, die vor allem auf direkte Demokratie setzen, zerrieben zu werden?

Die Befürchtung habe ich schon. Mir macht aber vielmehr Sorgen, dass wir es auf der Oppositionsbank mit einer erstarkten, sehr rechten AfD zu tun haben. Wir können mit zehn Abgeordneten keinen Minister in einen Ausschuss zitieren, keinen Untersuchungsausschuss einberufen, ohne auf Stimmen der AfD zurückgreifen zu müssen – und das werden wir nicht tun. Wir müssen uns Gedanken machen, wie man Themen setzen kann ohne in ein Schema zu verfallen, wonach Opposition von ganz rechts und ganz links die Regierung in die Zange nimmt.

Dann ginge ein Untersuchungsausschuss nur, wenn sich die Linke mit den Regierungsparteien abstimmt. Ist das nicht absurd?

Nein. Ich hoffe, es wird weiter eine Zusammenarbeit geben. Die Tür ist ja nicht zu. Wir haben in den Sondierungen gezeigt, dass wir ein gutes Verhältnis zur SPD und den Grünen haben.

„Rot-Rot-Grün ist gesellschaftlich das fortschrittliche Bündnis“

Sie stünden also jederzeit bereit, falls die Kenia-Koalition scheitern sollte?

Das ist momentan nicht wahrscheinlich. Aber Rot-Rot-Grün ist gesellschaftlich das fortschrittliche Bündnis. Es wäre auch auf Bundesebene gut, wenn es käme. Die Überschneidungen der drei Parteien sind unübersehbar.

Bei so vielen Überschneidungen: Was unterscheidet Sie von den Grünen?

Die Umweltfrage ist immer eine soziale Frage. Wie kann man die Einkommen der Menschen so erhöhen, so dass sie nachhaltig konsumieren können – und sich ein anständiges Leben leisten können? Da haben wir etwa mit dem Vergabemindestlohn von 13 Euro bei öffentlichen Aufträgen vorgelegt. Die Grünen stellen in meiner Wahrnehmung die Systemfrage nicht. Wir als Partei tun das. Man muss sich fragen, ob unser Wirtschaften noch zeitgemäß ist, ohne gleich den Kapitalismus abschaffen zu wollen. Man muss ihn aber in seine Schranken weisen.

Sie haben einen Neuanfang der Linken in der Opposition angekündigt. Wie soll der aussehen?

Wir werden uns als Opposition zukünftig auf bestimmte Themen konzentrieren müssen. Dazu gehören unter anderem auskömmliche Einkommen und bezahlbares Wohnen - aber auch die Volksinitiative „Keine Geschenke den Hohenzollern“. Wir müssen raus aufs Land gehen. Wir müssen uns regional breit aufstellen. Wir müssen präsenter werden. Der Weg vom Bürger zum Landtag muss kürzer werden. Wir wollen dabei die anderen Parteien nicht mit Samthandschuhen anfassen, aber sachlich bleiben. Es geht nicht darum, wild um sich zu schlagen.

Muss es nach der Wahlniederlage personelle Konsequenzen bei den Linken geben?

Das sehe ich nicht. Es gibt auch nicht den Ruf nach Rücktritten aus der Partei. Wir werden aber aufarbeiten, was nicht gut gelaufen ist und wo Fehler gemacht wurden. Es gibt nicht die eine Ursache für das schlechte Wahlergebnis. Das ist ein ganzer Komplex an Gründen. Linke Parteien in ganz Europa haben derzeit Schwierigkeiten. Dazu kommt die Situation auf der Bundesebene, von der es nicht gerade Rückenwind gab. Und die sehr intensiven zehn Jahre in der Landesregierung haben der Partei viel Kraft und Zeit geraubt.

Von Ulrich Wangemann und Igor Göldner